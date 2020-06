Hoe inbrekers er “per ongeluk” voor zorgden dat verdachte in zaak Maddie achter tralies belandde voor verkrachting op 72-jarige Amerikaanse “Hij vond het leuk om me te martelen” KVE

05 juni 2020

09u00

Bron: Braunschweiger Zeitung, The Mirror 122 De hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Maddie McCann zit in de gevangenis voor het verkrachten en slaan van een 72-jarige Amerikaanse toeriste. De Duitse man, Christian Brückner, viel de vrouw aan in haar huis in het Portugese Praia da Luz - ongeveer 18 maanden voor de verdwijning van het Britse meisje. Hij werd gevat nadat inbrekers beelden hadden ontdekt van twee afzonderlijke aanvallen op een oudere én een jonge vrouw, die zowel waren vastgebonden als verkracht. Een DNA-spoor bracht de Duitser nadien in verband met de verkrachting van de 72-jarige vrouw.



Het bewuste vergrijp deed zich voor in september 2005. B. drong het huis van de toeriste binnen. Hij bond haar vast met een touw en blinddoekte haar. Daarna sloeg hij haar met een voorwerp en verkrachtte hij haar. De aanval leek volgens de Amerikaanse vrouw wel een kwartier te duren. “Ik had het gevoel dat hij me graag martelde”, zei ze daarover.



Gedurende veertien jaar was er geen spoor van de dader, tot er uiteindelijk een grote doorbraak kwam, na een inbraak zowaar. En dat ging zo in zijn werk.

Gestolen videocamera

Een van de twee inbrekers vertelde de politie dat hij in 2006 een videocamera had gestolen uit een slaapkamer in het lege huis van een vriend in Praia da Luz, terwijl die vriend - Christian Brückner - zelf in hechtenis zat wegens het stelen van brandstof.



Toen ze de video bekeken, trokken ze bleek weg. Op de beelden werd een oudere vrouw getoond, die vastgebonden en geblinddoekt was, terwijl ze werd geslagen en verkracht door een gemaskerde man. De vrouw riep om hulp. In de video zat de aanvaller op het bed en zette hij zijn masker af om zijn gezicht te onthullen.

Naakte vrouw aan balk vastgebonden

Een tweede video toonde een jonge vrouw die naakt aan een houten balk was vastgebonden en dezelfde verdachte kwam in beeld, vertelde de man aan de politie. De vrouw sprak Duits en smeekte de verdachte haar vrij te laten. Ze gaf in de video ook aan dat ze was verkracht. De man vertelde aan de politie dat hij de aanvaller herkende als de vriend die in het huis woonde waar hij de videocamera had gestolen.

De getuige zei dat hij en de andere vriend - die de filmpjes dus ook had bekeken - “er niets mee te maken wilden hebben”. Hij liet de beelden vervolgens achter in zijn camper, die nadien werd gesloopt. “Ik wilde het allemaal vergeten”, zei de man volgens de Duitse krant Braunschweiger Zeitung.

Jaren later overliep de politie enkele verkrachtingszaken in de buurt van Praia da Luz en ontdekte overeenkomsten met een aanval op een Amerikaanse weduwe die in september 2005 door een indringer was verkracht. De Duitse man woonde destijds ongeveer op een kilometer van haar huis.

Lichaamshaar

Een DNA-analyse bevestigde later dat een lichaamshaar dat op het bed van het slachtoffer werd aangetroffen “zonder twijfel” afkomstig was van Christian Brückner. Hij werd in augustus 2019 aangeklaagd, maar ontkende de verkrachting van de Amerikaanse vrouw.

Tijdens zijn proces probeerde hij getuigen in diskrediet te brengen en beweerde hij dat het lichaamshaar mogelijk op het bed van de vrouw was terechtgekomen door een kat op straat te aaien. Hij werd in december vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar cel. De man heeft beroep aangetekend in een poging om de veroordeling ongedaan te maken.

Het is vooralsnog onduidelijk of de vrouw van de eerste video de Amerikaanse toeriste was, omdat de beelden nooit werden teruggevonden. Het is ook niet geweten of de tweede vrouw, die aan een balk was vastgebonden, ooit is geïdentificeerd of gelokaliseerd.

