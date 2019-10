Hoe het Getty Center in LA zich wapent tegen de vuurzee van de natuurbranden Joeri Vlemings

29 oktober 2019

14u21

Bron: The Guardian 0 Bosbranden woeden in alle hevigheid in de staat Californië. Ook de streek rond Los Angeles is getroffen. Een van de toeristisch trekpleisters daar is het Getty Center, dat onder meer een waardevol en wereldberoemd museum herbergt. Ze zijn daar gelukkig voorbereid op de bedreigende vuurzee.

Veiligheidspersoneel kreeg om twee uur ‘s ochtends gisteren de waarschuwing dat het vuur erg dicht bij het Getty Center kwam. In amper enkele uren tijd stond er in de buurt een terrein van meer dan 200 hectare in lichterlaaie. Minstens vijf huizen liepen schade op. Ook basketter LeBron James moest met het gezin zijn woning verlaten.

In dat zwaar geteisterde gebied ligt op de heuvels ook het Getty Center met zijn indrukwekkende collectie schilderijen en foto’s. Ze moeten daar wel rekening houden met de terugkerende bosbranden en ze zíjn inderdaad voorbereid. “We denken 24 op 24 en 7 op 7 aan brandpreventie”, zegt Lisa Lapin van het Getty Trust. Het noodplan wordt nu duchtig op de proef gesteld.

Al bij de bouw is rekening gehouden met het risico van natuur- en andere branden. Daarom is gekozen voor brandwerende materialen als travertinsteen, cement en staal. De daken zijn van gemalen steen. De tuin is zo aangelegd dat het vuur zich niet snel zou kunnen verspreiden en wordt heel strikt onderhouden om alles rond het pand dat in brand kan vliegen tijdig verwijderd wordt. Een ondergronds systeem van leidingen is verbonden met een waterreservoir van 3,8 miljoen liter. Bij brand schieten de sprinklers meteen in actie.

Het hele domein van het Getty Center strekt zich uit over 10 hectare. De gebouwen beslaan zo’n 93.000 vierkante meter. Er zijn 300.000 travertinblokken in gekropen. De stalen wapeningsstaven wegen 11 miljoen kilogram, de travertinstenen 38 miljoen kilo. De binnenmuren zijn van beton. De galerijen zijn op zichzelf staande modules, een gebouw in een gebouw, aldus Lapin. De luchtsystemen zijn erop voorzien om geen rook op te vangen en te verspreiden. Op dit moment zijn alle kamers verzegeld zodat er gewoon geen rook binnenkan in de vleugels. Er circuleren ook helikopters boven het domein die een klaar zicht hebben op de natuurbranden in de omgeving. Overigens is het Getty Center ook gewapend tegen aardbevingen met baanbrekende technieken.

Het museum is maandag altijd gesloten, maar is vandaag eveneens uit voorzorg uitzonderlijk dicht. Dat blijft misschien ook zo de rest van de week, om de 600 brandweerlui manoeuvreerruimte te geven. De weersomstandigheden zouden de branden de komende dagen zelfs nog kunnen aanwakkeren. “We zijn hier al jaren op voorbereid en we zijn hier klaar voor”, zegt Lapin. “We werden al eens getest in december 2017, maar toen was de brand aan de andere kant van de snelweg 405. Ditmaal is het op ons eigendom.”