Hoe het favoriete Syrische restaurant van Amerikaanse militairen hun dood werd

Bron: NYT 0 Voor de Amerikaanse troepen, gestationeerd in het Syrisch stadje Manbij, was het restaurant ‘Palace of the Princes’ een fijne plek om te vertoeven. De gegrilde kip en frietjes die er geserveerd werden, deden hen een beetje denken aan thuis. Totdat er twee dagen geleden een man met een bommengordel binnenliep.

Bij de bomaanslag kwamen vier Amerikaanse soldaten om het leven. In totaal vielen er zestien doden. De zelfmoordaanslag was goed getimed, net op het moment dat enkele Amerikaanse militairen aan het eten waren in het restaurant. De Amerikanen stopten er volgens burgers vaker tijdens een patrouille. “Ze stopten tijdens hun patrouilles bijna altijd voor kip of shoarma”, aldus Jassim al-Khalaf, een lokale groenteverkoper. “De inwoners van Manbij zijn het gewoon. Het is geen verrassing als ze de Amerikanen er tegenkomen.”



Het restaurant telde twee verdiepingen en serveerde gegrild vlees, shoarma en andere maaltijden waar de Amerikanen dol op zijn. Soms haalden ze snel een broodje op, maar meestal parkeerden ze hun opvallende gepantserde voertuigen waarna ze een tafeltje uitzochten in het restaurant.

Bezoeker met bomgordel

De zelfmoordterrorist die in opdracht van IS handelde, merkte ook op dat het restaurant populair was bij de Amerikanen. Op woensdag 16 januari mengde hij zich onder de bezoekers waarna hij zijn bom activeerde.



“Ik was toevallig op weg naar mijn grootvader”, vertelt de 12-jarige Ahmad Sulaiman. “Toen ik voorbij het restaurant wandelde zag ik dat de kok een sandwich aan het maken was. Plots was er een flits en toen niets meer.” Daarop snelden er reddingswerkers en drie helikopters te hulp die de dode en gewonde Amerikanen wegbrachten.

Vals veiligheidsgevoel

Na de zelfmoordaanslag stellen meer Amerikanen zich vragen over het terugtrekken van de troepen. Zo zeggen legerofficieren dat er een vals veiligheidsgevoel in Syrië heerst. Ook in Manbij hadden de militairen het volgens hen anders moeten aanpakken: “Ze konden op zijn minst wat meer variëren in de routes van hun patrouilles”.

“De illusie dat het noordoosten van Syrië veilig is, was altijd al een probleem”, getuigt een Amerikaanse legerofficier. Zo bezocht een Amerikaanse delegatie ‘Palace of the Princes’ in juli nog zonder een kogelvrij vest of andere beschermende kledij te dragen. Onder hen Republikeins senator Lindsey Graham. “We genoten er van een uitstekende lunch”, zei hij later. “Manbij is een hoopvolle regio in dit land.”

