Hoe heel Thailand meeleeft met de voetballertjes die al dagen lang vastzitten in grot: "We komen eraan"

30 juni 2018

21u46

Bron: BBC, Twitter 0 In Thailand zijn de twaalf voetballertjes en hun coach nog steeds niet gered uit de ondergelopen grot waar ze sinds zaterdagnamiddag vastzitten. Duikers en reddingswerkers proberen elke dag om de groep te bevrijden, maar worden tegengewerkt door de hevige regenbuien die het waterpeil doen stijgen. Desondanks bidt het hele land dat de jongens alsnog veilig en wel worden teruggevonden.

De voetballertjes, allen tussen elf en vijftien jaar oud, en hun 25-jarige coach zouden zich ergens diep in het grottencomplex Tham Luang Nang Non bevinden. De groep ging wel vaker de grot in, zo bleek later. Deze keer werden ze wellicht verrast door het snel stijgende water dat het grottenstelsel inliep.

Sinds hun verdwijning is niets meer vernomen van de tieners. Er wordt met man en macht gewerkt om het gezelschap te redden, en hoewel de hoop op overleving kleiner wordt, duimt het hele land nog steeds dat de jongens op tijd gevonden worden.

Via sociale media spreken internetgebruikers de jongens moed in. Onder een Thaise hashtag die vertaald kan worden als "de vreemden die we het liefst willen ontmoeten" delen ze hoopvolle afbeeldingen en gelukwensen.

"Het duurt nu bijna zeven dagen, maar we wachten nog op jullie", schrijft een gebruiker. Een andere afbeelding spoort de groep aan om "sterk" te blijven en belooft: "We komen eraan".

It’s been almost 7 days ....

But...

We still waiting for you guys #ThamLaung #Thailand #StaySafe #StayStrong #Thamluangcave #ถ้ำหลวง #ทีมหมู่ป่า #คนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด pic.twitter.com/wrFCpXIsk6 Namwoon Chitchanok(@ Namwoon_ccw) link

Stay Strong

I hope see you soon #คนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด pic.twitter.com/0Hu3bSaaao 🌱_🎗_🅰_🌛(@ arnuchsara2545) link

We are waiting for you....

Stay strong, boys✌✌✌💪💪



Pray for everyone to be safe

Cr. In pic#ThamLuang #StaySafe #StayStrong #Thamluangcave #Thailand #ถ้ำหลวง #ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน #ทีมหมูป่าอะคาเดมี #คนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด pic.twitter.com/VUBzzjejqd Namwoon Chitchanok(@ Namwoon_ccw) link

Andere gebruikers schrijven "Kom alsjeblieft naar huis" en "Geef niet op". Een vaak gedeelde afbeelding waarbij de tieners op een groot varken rijden, verwijst naar de naam van hun voetbalploeg: Moo Pa, of 'wild zwijn'.

"We geloven dat ze veilig zijn, we geloven dat ze vechten", zegt een gebruiker in een tweet met een afbeelding van de jongens in de grot. "Haal ze eruit."

Please come home #คนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด pic.twitter.com/aQwibrsqv0 Punch Somboonsri(@ PunchSomboonsri) link

