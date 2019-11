Exclusief voor abonnees

Hoe groot is de kans dat Trump wordt afgezet? 10 vragen en antwoorden over impeachment





Zelfs Republikeinen die in 2020 zich niet meer verkiesbaar opstellen, steunen hun president

Marc Coppens

13 november 2019

18u05

1

Met openbare verhoren is de impeachment van Donald Trump is een nieuwe fase ingetreden, met live uitzendingen op de grootste Amerikaanse zenders ABC, CBS en NBC. Met een meerderheid van de Republikeinen in de Senaat lijkt Trump gerust te mogen zijn in een goede afloop, maar de Democraten hopen dat een meerderheid van de Amerikanen zich keert tegen hun president. De druk van de publieke opinie: dat werd zelfs Nixon in 1974 te veel.