Hoe gevaarlijk is de ‘verboden’ Russische kruisraket SSC-8? Stieven Ramdharie

06 december 2018

12u25

Bron: de Volkskrant 0 Rusland heeft woensdag opnieuw ontkend dat het beschikt over een verboden kruisraket die Europese hoofdsteden kan wegvagen. De VS hebben Moskou zestig dagen de tijd gegeven om openheid van zaken te geven over de raket die een nucleaire lading kan hebben. Vijf vragen over de geheimzinnige raket die bekendstaat bij de Navo onder de codenaam SSC-8.

Om wat voor een raket gaat het?

Volgens de VS is de SSC-8 een kruisraket met een bereik van tussen de 500 en 5.500 kilometer. De raket zou al op twee bases operationeel zijn. Als dit klopt, dan overtreedt Moskou het 31 jaar oude INF-verdrag dat alle op land gestationeerde middellange afstandsraketten verbiedt. Dankzij dit succesvolle wapenbeheersingsverdrag werd Europa in de jaren tachtig bevrijd van een groot gevaar: ruim tweeduizend Russische en Amerikaanse middellange afstandsraketten werden vernietigd.

