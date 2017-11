Hoe geraakte het gif dat Slobodan Praljak dronk de rechtszaal in? Stephanie Romans

10u41

Bron: eigen berichtgeving 0 afp Slobodan Praljak, een beklaagde in het Joegoslaviëtribunaal, dronk daar gisteren een flesje met vergif leeg en stierf wat later. Zijn vrouw keek toe vanop de tribune. Maar hoe kon de man daar zomaar gif binnensmokkelen?

Toma Fila, een Servische advocaat die al vaker verdachten bijstond in het Internationaal Strafhof, zegt dat het gemakkelijk is om gif mee te nemen in het gerechtsgebouw. De beveiliging voor advocaten en ander personeel verschilt volgens hem niet van de security op luchthavens. "Ze inspecteren metalen voorwerpen zoals riemen, geld en schoenen, en nemen gsm's in beslag. Maar pillen en kleine hoeveelheden vloeistof worden niet geregistreerd."

Een advocaat die een andere beklaagde verdedigde zegt dat er twee controles waren voordat Praljak (72) de zaal binnen mocht. "Bij de eerste controle moest je al je spullen in speciale bakken leggen, ook medicijnen. Daarna is er nog een tweede, grondige controle." Het is ook niet ongebruikelijk dat de beklaagden, die vaak van gevorderde leeftijd zijn en onder controle van artsen staan, medicatie meenemen naar zittingen.

AFP Slobodan Praljak.

Het is niet uitgesloten dat Praljak hulp kreeg bij het smokkelen van de vloeistof. Mogelijk is Praljak minder streng gecontroleerd omdat hij vanuit een detentiecentrum naar het tribunaal kwam, suggereert Frederiek De Vlaming, specialist internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam in de Volkskrant. "Mogelijk heeft men aangenomen dat de controle daar al heeft plaats gevonden."

Het Openbaar Ministerie in Nederland onderzoekt hoe Praljak aan het gif kwam.

Gezien bij de nazi's

In het verleden verkozen enkele nazikopstukken, net zoals Praljak, ook zelfdoding boven een (waarschijnlijke) celstraf. ADOLF HITLER en zijn vrouw Eva Braun namen vlak voordat de Russen Berlijn konden bevrijden allebei het dodelijke gif cyanide in. Ze stierven in hun Berlijnse bunker. Hitler schoot zichzelf ook nog een kogel door het hoofd.

SS-leider HEINRICH HIMMLER nam cyanide in nadat Britse eenheden hem gevangen hadden genomen. Hij had de capsule - die alle nazi's bij zich droegen - verborgen in zijn kies en beet erop toen de Britten zijn mond wilden inspecteren.

Nazikopstuk HERMANN GÖRING koos ook voor de dood door een cyanidepil. Nadat hij op het proces in Neurenberg werd veroordeeld tot de strop, nam hij het gif in. Hij zou de pil al die tijd verstopt hebben tussen zijn kleren en een pot huidcrème.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.