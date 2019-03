Hoe ga je verder na een leven als extremist? Remke de Lange

14 maart 2019

12u56

Bron: Trouw 0 Als je je ooit hebt aangesloten bij een extremistische beweging, kun je dan nog weg? In haar film ‘Exit’ stelt de Noorse voormalig rechts-extremistische Karen Winther lastige vragen. Aan zichzelf en aan anderen die een verleden als neonazi, links-extremist of radicaal islamist van zich af willen schudden.

Een doos vol neonazi-memorabilia: boeken, vlaggen, kledingstukken met hakenkruizen. Karen Winther was als tiener gehecht aan deze spullen. Twintig jaar later komt ze de doos bij een verhuizing weer tegen. Zo lang geleden. En toch blijft het verleden haar achtervolgen. Hoe doen anderen dat? Ze gaat op reis om mensen te spreken die hetzelfde hebben meegemaakt als zij. Het levert een prachtig meanderende film op langs opmerkelijk openhartige lotgenoten die vertellen hoe dat is, leven met extreme denkbeelden waar je niet meer in gelooft.

