Hoe een vliegtuigspotter Trumps geheime bezoek aan Irak verklapte LH

27 december 2018

23u54

Bron: CNN, The Guardian 0 Toen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania op Kerstmis vertrokken naar Irak, deden de geheime diensten er alles aan om het bezoek top secret te houden. Journalisten moesten geheimhouding respecteren en de Air Force One, het presidentiële vliegtuig, vloog zelfs met de lichten uit. Maar dat was buiten Alan Meloy, een amateurfotograaf en vliegtuigspotter uit het Engelse Sheffield, gerekend.

Tweede kerstdag begon in Sheffield met een winterse ochtend, maar wel een met een helder blauwe hemel. Alan Meloy stond op het juiste moment en het juiste tijdstip vanuit zijn keuken naar de lucht te kijken. Meloy, die al 40 jaar vliegtuigen spot, merkte zoals zo vaak bij gunstige omstandigheden een vliegtuig op.

Grote jumbojet

Meloy greep meteen naar een lange lens, die hij als amateurfotograaf vaak gebruikt om vogels te spotten, om buiten enkele foto’s te nemen. Toen hij die wou uploaden, zoals hij al deed met duizenden foto’s de voorbije jaren, merkte hij op dat “het geen normaal lijnvliegtuig was”, maar een grote jumbojet.



“Ik herkende vervolgens de Boeing VC-25 met de Amerikaanse vlag op de staart”, legt hij uit aan de Britse krant The Guardian. Het is een van de twee 747’s waarmee de president onder de naam ‘Air Force One’ de wereld rondgevlogen wordt. Ongeveer zes uur voor Meloy’s ontdekking hadden president Donald Trump en Melania stilletjes het Witte Huis verlaten om zich op te maken voor de geheime trip naar Irak.

Speculaties

Eenmaal de foto’s op beeldensite Flickr stonden, werd die lustig gedeeld door andere vliegtuigfreaks. Die ontdekten dankzij het trackingsysteem CivMilAir dat het om een mysterieuze militaire vlucht ging. Zij kwamen tot de vaststelling dat het Trump was die een trip maakte naar het Midden-Oosten, uren voor de Amerikaanse president voet aan de grond zette op een verduisterde landingsbaan van de luchtmachtbasis Al Asad, ten westen van Bagdad. De foto werd ondertussen ook online opgepikt, en op Twitter begonnen al snel de speculaties over Trump die op weg was naar Afghanistan of Irak.

Vliegtuigradars konden vervolgens het toestel tot aan Roemenië volgen. Ondertussen was het alle hens aan dek in het Witte Huis, want de wereld wist al van de presidentiële trip naar een conflictgebied die eigenlijk uiterst geheim moest blijven.