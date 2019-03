Hoe een van de lelijkste steden van Duitsland langzaam verandert in Chinatown aan de Rijn Sterre Lindhout

04 maart 2019

13u07

Bron: de Volkskrant 0 Duisburg is een van de armste en lelijkste steden van Duitsland, maar sinds de stad is aangesloten op de Chinese Zijderoute, is er hoop.

De treinen komen meestal ’s nachts. Als het licht wordt boven de haven van Duisburg, is het afladen van de containers al in volle gang. Het is een waar kranenballet. Een witte container met de rode letters NSR zweeft naar een ander treinstel, terwijl twee nachtblauwe exemplaren met Chinese karakters verderop op een stapel landen. NSR staat voor New Silk Road, ‘Nieuwe Zijderoute’. De letters verraden hoe lang de weg is die de trein heeft afgelegd.

Grofweg 11.000 kilometer spoor ligt er tussen de miljoenensteden in het oosten van China en het Duitse Ruhrgebied. De route voert door Kazachstan en Rusland via Brest, Warschau en Berlijn naar Duisburg. Hier, op het kruispunt van de Rijn en de Ruhr, is zichtbaar hoe ver de economische invloed van China inmiddels reikt. In het kielzog van de treinen verandert Duisburg, tamelijk geruisloos, in het Chinatown van Duitsland.

De haven van Duisburg is in handen van Erich Staake (65). Op deze vroege ochtend is hij op werkbezoek in Dubai. “Zo’n zes keer per jaar’ gaat Staake op werkbezoek naar China en dan hoeft hij in steden als Chongqing (30 miljoen inwoners) of Wuhan (10 miljoen inwoners) niemand uit te leggen waar Duisburg (500.000 inwoners) ligt. “Op de luchthaven Shanghai Pudong hangt een kaart van Europa met drie steden: Londen, Berlijn en Duisburg. Dat is wel een prestatie.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN