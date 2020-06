Exclusief voor abonnees

Hoe een portier en peutervader uitgroeide tot spil in gigantische Duitse misbruikzaak

Caspar Naber

30 juni 2020

20u44

Bron: Die Zeit, Süddeutsche Zeitung en Rheinische Post

Hoe heeft een kindermisbruikzaak in de buurt van het Duitse Keulen zulke grote vormen kunnen aannemen? Dat is de grote vraag na het nieuws over de ruim 30.000 onbekende verdachten die in beeld zijn gekomen tijdens het onderzoek naar hoofdverdachte Jörg L. (43) uit Bergisch Gladbach (Noordrijn-Westfalen).