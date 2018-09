Hoe een noodoproep op Facebook en een internationale vriendenkring het leven van Mikey en Stacey heeft gered na een ongeluk op Bali Redactie

06 september 2018

08u43

Bron: CNN 1 De 36-jarige Amerikaan Mikey Lythcott reist veel rond en deelt zijn belevenissen graag met zijn vrienden via Facebook. Ondertussen heeft hij een groot netwerk opgebouwd van mensen over de hele wereld. En maar goed ook, want dat heeft vorige maand zijn leven gered toen hij samen met een vriendin, Stacey Eno, in een ravijn belandde na een ongeval met de scooter op Bali.

Lythcott was op 22 augustus aangekomen op het Indonesische eiland Bali. Hij had er afgesproken met Stacey Eno, nadat de twee elkaar in februari hadden leren kennen toen ze elk apart door Thailand aan het reizen waren. Ze besloten het eiland met de scooter te ontdekken. Maar amper zeven uur na hun aankomst, liep het fout. De remmen deden niet wat ze moesten doen toen ze een bocht namen en Lythcott en Eno belandden met hun scooter in een ravijn.

Toen Lythcott weer bij bewustzijn was, kon hij amper iets zien behalve een klein streepje blauwe lucht door de bomen. De Amerikaan bevond zich op een helling van de ravijn. Zijn helm en bril waren weg. “Mijn rug was half gebroken”, vertelt Lythcott aan CNN. “Ik kon amper bewegen. Ik heb mezelf kunnen optrekken aan een tak van een boom, maar had schrik dat ik in het water beneden in de ravijn zou glijden.” Ook Eno kon moeilijk bewegen en dacht dat ze zwaar gewond was.

“Ik dacht dat we gingen sterven omdat niemand wist waar we waren. We waren beide gewond en even wist ik zelfs niet hoe we daar beland waren.” Maar Lythcott besefte al snel dat hij iets moest doen. En dus zette hij die dag geen idyllische foto van een exotisch strand op Facebook, maar wel een noodoproep: “Help. In gevaar. Bel de politie”. Het signaal van zijn gsm was zwak, maar net genoeg om het bericht te plaatsen.

Internationale vrienden

Aimee Sparks uit Seattle zag de Facebookpost passeren en besloot om Lythcott te bellen. “Hij zei dat hij niet wist waar hij was, dat hij in de bossen was wakker geworden maar heel gedesoriënteerd was”, getuigt Sparks bij CNN. “Ik vroeg hem of hij zijn locatie via Google Maps kon doorsturen. Dat deed hij ook.”

Met die informatie begon een andere vriend - deze keer iemand uit Vancouver - mensen te contacteren die hij kende in Indonesië. Iemand uit Nederland belde de politie op Bali. Een vriend uit Los Angeles kon dan weer met de hulp van online kaarten vaststellen dat Lythcott en Eno waarschijnlijk in de buurt van een waterval waren. Hij gaf die locatie door aan de hulpdiensten en het consulaat.

Lythcott en Eno probeerden ondertussen vol te houden, maar het werd steeds moeilijker. Eno kon zich nog maar moeilijk vasthouden en begon naar beneden te glijden in de ravijn. Lythcott verloor af en toe het bewustzijn. “Ik kon iemand van het consulaat nog net vertellen dat er een hotel was in de buurt van onze locatie en dan is mijn gsm uitgevallen. Batterij plat”, zegt Lythcott.

Operaties

Enkele uren later hoorden Lythcott en Eno mensen in de buurt. Ze begonnen te roepen en werden gevonden door het reddingsteam. “Het was al de volgende ochtend. Ik kon voor het eerst zien hoe diep we waren gevallen. Het was heel diep”, zegt Lythcott.

De twee reizigers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Lythcott onderging verschillende operaties, onder andere voor een schedelbreuk, een gebroken pols en interne bloedingen. Eno had een gebroken neus, jukbeen en pols. Ook haar tong was gescheurd. Zij kon al snel het ziekenhuis verlaten en keerde terug naar Zuid-Korea, waar ze woont en werkt.

Lythcott moest langer blijven. Sinds maandag heeft ook hij het ziekenhuis verlaten, maar hij verblijft nog in een hotel. Hij mag pas naar huis vliegen wanneer dokters hem toestemming geven. Zijn zus is ondertussen afgereisd naar Bali om bij hem te blijven, nadien zal hij meegaan naar haar gezin in Atlanta om daar verder te herstellen.

Geluk

“Ik heb veel geluk gehad”, zegt hij. “Nee, zonder technologie en vrienden zouden we het niet overleefd hebben. Zonder de mensen die we hebben leren kennen tijdens onze avonturen zouden we grotere problemen hebben gehad.” Ook Eno beseft dat ze geluk hebben gehad. “Ik weet dat reizen soms eng en risicovol is”, zegt Eno. “Maar geen van ons beide zal ooit stoppen.”