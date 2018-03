Hoe een in Brussel geboren advocaat door één leugen verstrikt raakt in de Trump-affaire Peter Groenendijk

31 maart 2018

17u27

Bron: AD 0 In het grote onderzoek naar de Russische connecties van Donald Trump speelt een in Brussel geboren Nederlander een prominente rol. Volgende week hoort Alex van der Zwaan zijn straf. "Hij heeft een vreselijke fout gemaakt."

De mooiste dag van zijn leven duurde 72 uur. De bruiloft van Alex van der Zwaan (33) en Eva Khan, een Russische miljardairsdochter, was van een luxe die ze zelfs in het chique Britse golfhotel Luton Hoo zelden hadden gezien. Drie dagen lang genoten de gasten in juni 2017 van optredens en copieuze diners. De vrouwen dansten in galajurken van Dior en Dolce & Gabbana, tussen boeketten van de Nederlandse bloemist Rob van Helden, die eerder de bruiloft van sterren als Pierce Brosnan en Pippa Middleton aankleedde.

En nu? Nu is alles anders. De jonge Nederlandse advocaat zit in Amerika, waar hij plotseling een rol speelt in het grote onderzoek naar de Russische contacten van president Trump. Terwijl hij Amerika niet uit mag, zit zijn vrouw thuis in Londen, zwanger van hun eerste kindje. "Soms kijk ik naar onze foto's op de vensterbank", schrijft Eva. "En dan kan ik nauwelijks geloven dat we kort geleden nog zo gelukkig waren."

Brussel

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN