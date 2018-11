Hoe een groep jongeren mannen via een datingapp lokte om “de pedo's een lesje te leren”

Tim Igor Snijders

02 november 2018

14u46

Bron: de Volkskrant

In het Nederlandse Dordrecht is donderdag een groep van dertien jongens veroordeeld voor openlijke geweldpleging en vernieling, omdat zij in maart van dit jaar twee mannen via datingapp Grindr naar een afspraak lokten om ze te mishandelen. Dat deden de jongens naar eigen zeggen om “pedo’s een lesje te leren”. Maar al tijdens het proces tegen de dertien verdachten komt een ander beeld naar voren: een cynisch plan om geld te verdienen dat ontspoorde in een grimmig lolletje. En welke rol speelde homofobie? Een reconstructie.