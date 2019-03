Hoe een “gewone man” uitgroeide tot de ergste terrorist van Nieuw-Zeeland Schutter werkte als personal trainer in fitness en bezocht tijdens wereldreis onder meer Pakistan en Noord-Korea LH

15 maart 2019

14u56

Bron: ABC News, The Daily Mail Australia 0 Volgens Tracey Gray, de uitbaatster van de fitness waar de Australische schutter Brenton Tarrant (28) acht jaar geleden werkte, was de man indertijd een gepassioneerde personal trainer. Ze vermoedt dat hij op de een of andere manier geradicaliseerd is tijdens een van zijn reizen. Dat blijkt uit getuigenissen aan The Daily Mail en ABC News.

Brenton Tarrant is afkomstig uit Grafton, een stad in het Northern Rivers-gebied in de zuidoostelijke staat New South Wales. In zijn manifest ‘De Grote Vervanging’ omschrijft Tarrant zichzelf als een “gewone blanke man”, opgegroeid in een familie uit de arbeidersklasse die het niet breed had. Hij had maar weinig interesse in zijn opleiding en behaalde geen noemenswaardige diploma’s.

Zijn vader Rodney was volgens zijn voormalige werkgever, die geciteerd wordt door de Australische zender ABC News, ook een gepassioneerd atleet. Rodney stierf aan kanker gelinkt aan asbestose in 2010 op slechts 49-jarige leeftijd. Tarrant had toen nog maar net zijn middelbare school afgewerkt. Het is niet duidelijk of zijn moeder en zus nog altijd in Grafton wonen.

Tarrant werkte in de fitness van Gray van 2009 tot 2011, zo legt ze uit. Volgens Gray reisde hij de wereld rond vanaf 2011 en bezocht hij onder andere Noord-Korea, Pakistan en Europa.

De vrouw vertelt ook dat Tarrant tijdens zijn werk een strikt dieet en trainingsschema volgde. “Hij was zeer toegewijd aan het trainen van anderen”, zegt ze. Volgens de vrouw gaf hij ook gratis training aan kinderen uit de buurt en was hij daar ook “zeer gepassioneerd” mee bezig.

Tijdens onze gesprekken viel hij niet op als iemand die interesse in extremistische opvattingen. Ik vermoed dat er iets hem in veranderd is tijdens een van zijn reizen Voormalige werkgever Brenton Tarrant

De vrouw legt uit dat ze nooit met hem had gesproken of hem had horen spreken over politieke of religieuze overtuigingen. “Tijdens de gesprekken die we hadden, viel hij niet op als iemand die interesse had in extremistische opvattingen”, zei ze. “Ik weet dat hij in veel verschillende landen is geweest en ik vermoed dat er iets in hem veranderd is tijdens een van die reizen.”

Lovend over Pakistan

Volgens de krant Sydney Morning Herald had Tarrant in een Facebookbericht lovende woorden over zijn reis naar Pakistan. “Het is een ongelooflijke plek met de meest vriendelijke en gastvrije mensen ter wereld”, zo zou hij geschreven hebbenn. “De schoonheid van de vallei van Hunza en Nagar in de herfst is niet te evenaren.”

ABC News publiceerde ook nog een foto waarop de dader samen met andere reizigers te zien is aan het Samjiyon Grand Monument in Noord-Korea.