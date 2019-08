Hoe één burgemeester zorgt dat heel Frankrijk beschermd wordt tegen gif Frank Renout

24 augustus 2019

16u16

Bron: AD.nl 12 Een eenzame burgemeester in een klein dorpje in Bretagne lijkt er in te zijn geslaagd het regeringsbeleid van de Franse president Macron om te gooien.

In Langouët, met niet meer dan 600 inwoners, besloot burgemeester Daniel Cueff in mei van dit jaar dat boeren geen bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken binnen een straal van 150 meter rond huizen en bedrijven.

Bij 6-jarige kinderen in het dorpje was het omstreden glyfosaat aangetroffen in hun lichaam, met waarden “die 30 keer zo hoog zijn als normaal”, aldus de burgemeester. Cueff wilde zijn bewoners beschermen. Maar de Franse hogere overheid sleepte hem voor de rechter omdat hij helemaal niet bevoegd zou zijn dat te doen.

President Macron maakt nu een flinke draai, ten gunste van de dorpsburgemeester. Hij wil, net als Cueff, strengere regels voor het gebruik van landbouwgif in de buurt van omwonenden. “Die middelen zijn gevaarlijk voor de gezondheid, laten we daar eerlijk over zijn. We hebben het gezien bij de wijnbouw”, aldus Macron. “Er moeten nieuwe richtlijnen komen voor het sproeien met landbouwgiffen.”

“Europa vraagt ons al tien jaar om burgers te beschermen”

De toezegging van de president volgt op de rechtszitting die vorige week werd gehouden. “Kan een burgemeester de gezondheid van zijn inwoners negeren?”, vroeg Cueff tijdens die zitten aan de rechter. “Europa vraagt ons al sinds 2009 om burgers te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen maar er gebeurt niets. Er wordt gespoten met gif, niet met vitaminen!”

De rechtszaak leidde tot verhitte debatten en protesten voor de rechtbank. Veel Fransen vonden het vreemd dat de overheid de burgemeester voor de rechter sleepte, terwijl de regering zelf ook strijdt tegen bestrijdingsmiddelen.

“Niet iedereen kan zomaar zijn eigen regels opstellen”, zei minister Elisabeth Borne (Milieu) toen haar om een reactie werd gevraagd. “Maar we moeten bewoners wel beter beschermen. Daar zijn we ook mee bezig en binnenkort maken we bekend hoe.”

President Macron sluit zich daar nu bij aan. “De wet moet worden nageleefd in Frankrijk, maar de argumenten van de burgemeester zijn terecht. Daar steun ik hem in.” De president zegde toe de regels voor landbouwgif te zullen aanscherpen. “En we zullen met de boeren in overleg moeten. Want het zal boeren geld gaan kosten. Maar we moeten het beleid nu snel veranderen.”