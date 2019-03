Hoe een bijgelegde ruzie tussen Jan Willem (17) en Soufyan (18) uitmondt in een ‘oorlog’ in vissersdorp Urk

Phaedra Werkhoven

13 maart 2019

19u34

Bron: De Stentor

De ruzie tussen Jan Willem (17) en Soufyan (18) was al lang bijgelegd, toch liep het maandagavond uit op een vechtpartij bij het huis van Soufyan. Zelf heeft Jan Willem nog nergens zijn verhaal gedaan, maar nu vertelt hij het wel. In het Nederlandse gereformeerde vissersdorp Urk zijn ze niet blij met de framing die ontstaan is op sociale media bij onze noorderburen. Alsof het ging om PVV-jongeren (de partij van Geert Wilders, red.) en Urk racistisch is. “Nu is het uitgelopen op een soort oorlog.”