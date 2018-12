Hoe drie onbekende vrouwen wanhopige mama hebben geholpen tijdens vlucht, laat niemand onberoerd: “Engelen bestaan echt” Karen Van Eyken

12 december 2018

12u13

Becca Kinsey uit Dallas moest met haar twee kleuters een vlucht nemen en dat liep niet van een leien dakje. Haar kindjes waren moe en huilden. De jonge mama was een zenuwinzinking nabij. Maar dan sprongen drie barmhartige Samaritanen spontaan in de bres. Becca deelde haar hartverwarmende verhaal op Facebook - waar het meer dan 130.000 keer werd gedeeld - in de hoop dat het anderen kan inspireren om net zo behulpzaam te zijn.

James (5) en Wyatt (2), de zoontjes van de 31-jarige Becca, gedragen zich normaal erg netjes. En dus maakte ze zich niet al te veel zorgen over de vlucht die ze mét haar kinderen - maar wel zónder haar echtgenoot - zou aanvatten. Haar man kon geen verlof nemen en dus was ze alleen met haar zoontjes naar Disney World geweest. De heenvlucht was prima verlopen, maar nu waren de kleuters uitgeput na hun geweldige avonturen in het pretpark.

Tijdig bij de security geraken, was al een helse opdracht. Tijdens het lange wachten begon Wyatt te huilen en te krijsen. Het was dan dat de eerste onbekende vrouw te hulp schoot. Ze liet de gestresseerde moeder niet alleen voorgaan, maar zorgde ervoor dat ze heel wat plaatsen kon opschuiven in de rij. Terwijl de mama haar kinderen door de security probeerde te loodsen, werd ze bijgestaan door een tweede vrouw die haar bagage overnam zodat Becca zich enkel om de kinderen hoefde te bekommeren.

“Ze zei: ‘Ik ga je helpen’,” zo vertelde de mama. “Ze bleef bij me tot ik op het vliegtuig kon stappen terwijl ze zelf een andere vlucht moest halen.” Een ontroerde Becca kon amper geloven door hoeveel goedheid ze werd omringd. Maar daar stopte het niet.

Schoot

Vlak na het opstijgen begon Wyatt opnieuw luidkeels te wenen. Becca voelde zich erg gegeneerd en bezorgd. Uiteindelijk sukkelden haar beide zoontjes toch in slaap op haar schoot. Toen verscheen een derde barmhartige Samaritaan op het toneel. “Ik vermoed dat jij wel wat hulp kan gebruiken”, zei de onbekende vrouw. “Ik zal jouw jongste zoontje overnemen, zodat jij het wat comfortabeler hebt.” En zo geschiedde.

Tijdens de rest van de vlucht sliep Wyatt heerlijk verder op de schoot van de lieve onbekende passagier. Na de landing bleef ze verder zorg dragen voor het zoontje van Becca en hielp mee met de bagage. In de aankomsthal droeg ze Wyatt over aan zijn papa. “De vrouw omhelsde me en zei ‘Een gelukkige kerst’, vertelde een geëmotioneerde Becca. “Er bestaan nog vele goede mensen op deze wereld.”

“Een klein gebaar kan volstaan om een groot verschil te maken in iemands leven”, aldus de 31-jarige Amerikaanse vrouw. “Echt, engelen bestaan.” En ook jij kan er één zijn.