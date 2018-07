Hoe drie broers van Buienradar de succesvolste weersite van Europa maakten en elkaar daarna in de haren vlogen John Schoorl

10 juli 2018

12u21

Bron: de Volkskrant 0 Een broer bedacht het, de andere twee werkten eraan mee: Buienradar.nl . De site werd een succes, de miljoenen stroomden binnen en toen verschenen er donkere wolken.

‘Ik wil geen mooi weer spelen’, zegt Edwin Rijkaart van Cappellen (47) om met de deur in huis te vallen. ‘Er is een hoop ruzie sinds we Buienradar hebben verkocht. Ik spreek mijn twee broers amper. Buienradar heeft ons veel gebracht, maar uiteindelijk een hoop ellende.’

‘Om te beginnen: de bedenker, dat ben ik. Stefan werkte eerst bij Robeco, en Wijnand zat voor Deloitte in Amerika. Inmiddels zijn er een stuk of zeven mensen die zich de oprichter of bedenker van Buienradar noemen. Hoe vaak ik mensen tegenkom die me zeggen: ‘Wij hadden ook zoiets voor ogen’. Echt onzin, ik was de eerste.’

Op wat achteraf de drukste dag uit de twaalfjarige geschiedenis van Buienradar zal blijken te zijn, dendert een horde onheilspellende blauwe vlekken met rode spikkels vanuit Duitsland naar het nu nog zonovergoten en broeierige Nederland. Op het grote scherm op de werkvloer van Buienradar valt te vernemen op deze dinsdag 29 mei om 14.45 uur dat 160 duizend ‘unieke bezoekers’ gelijktijdig willen weten hoe het ervoor staat met de komst van het extreme weer in de warmste meimaand sinds 1701.

