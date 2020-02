Exclusief voor abonnees

Hoe Donald Trump moeite blijft hebben met geografie: “België is een prachtige stad — en de maan ligt op Mars”

Guy Van Vlierden

03 februari 2020

15u47

4

Donald Trump was gisteren weer het voorwerp van spot, nadat hij het winnende team van de razend populaire ‘Super Bowl’ in de foute staat situeerde. Een bewijs te meer dat geografie zijn sterkste kant niet is. Zo plaatste hij Parijs al eens in Duitsland, noemde hij de maan een deel van Mars en prees hij België als “een prachtige stad”.