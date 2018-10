Hoe dochter Ivanka reactie van Trump na dodelijke schietpartij bijstuurde AW

31 oktober 2018

10u24

Bron: NYT 0 Trump ligt opnieuw onder vuur. Ditmaal in Pittsburgh waar elf doden vielen bij een schietpartij in een synagoge. Zijn bezoek om solidariteit te tonen aan de slachtoffers, wordt niet in dank afgenomen. Toch moedigden Trumps dochter Ivanka en haar man Jared Kushner de president aan om de plaats te bezoeken.

Van een eerder vage eerste reactie “als er een gewapende bewaker had gestaan, was de dader misschien meteen gestopt”, ging Trump over naar mededeling “Wie zoiets doet, moet de doodstraf krijgen”. Alsof Trump er plots aan herinnerd werd dat zijn eigen dochter zich tot het jodendom bekeerde om met haar man Jared Kushner te kunnen trouwen. Zijzelf bezochten Pittsburgh ook.



Het koppel gaf de Amerikaanse president bovendien het advies om Pittsburgh te bezoeken, ondanks protest van de joodse gemeenschap. Trump zelf had dat duwtje in de rug nodig want hij is lichtjes gefrustreerd door de verwijten die hij naar het hoofd geslingerd krijgt. Zo zou de president verantwoordelijk zijn voor het onstabiel en gewelddadig klimaat in zijn land.

Joods geloof uitspelen

Eerder werd het nooit expliciet uitgesproken dat Ivanka en haar man joods zijn. Maar na de schietpartij maakte het Witte Huis een duidelijk statement over het geloof van Trumps dochter en schoonzoon. “Hij is dol op Joodse Amerikanen, ze zijn deel van zijn familie”, aldus Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis. “De president is grootvader van joodse kinderen.”



Jared Kushner

Jared Kushner is de echtgenoot van Ivanka Trump, maar ook kleinzoon van twee holocaust overlevenden. Zijn vader is vastgoedmakelaar, net zoals Trump, en geen heilig boontje. Zo werd Charles Kushner in 2005 veroordeeld tot twee jaar cel voor belastingontduiking en het manipuleren van getuigen. Jared nam daarop het vastgoedimperium van Kushner senior over en wist heel wat indruk te maken. Het huwelijk tussen Kushner en Trump is met andere woorden een ‘match made in heaven’. In 2009 huwden Ivanka en Jared Kushner nadat Ivanka zich bekeerde tot het jodendom. Ze hebben een dochtertje en twee zoons.