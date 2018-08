Hoe deze zakenman op één rampzalige avond 1 miljard dollar verloor



Bron: Financial Times, Telegraph, The Hustle, The Times 6 Vandaag kan je jezelf met één tweet in de nesten werken, vraag dat maar aan Elon Musk. Maar ook voor de komst van het internet kon een slechte grap het einde van een zakenimperium betekenen, daar is Gerald Ratner het levende bewijs van. Eén vreselijk ongelukkige speech kostte hem een miljard dollar. Het ‘Ratner-effect’ was geboren.

Om diep te vallen moet je natuurlijk eerst hoog vliegen, en dat deed Gerald Ratner ook. De Brit startte zijn carrière al op 15-jarige leeftijd door in de luxejuwelierszaak van zijn vader te stappen. Jarenlang werkte hij als loopjongen en manusje van alles voor de zaak, en ondertussen leerde hij de kneepjes van het vak. Maar toen hij in 1984 het bedrijf van zijn vader overnam, was de weg naar de top nog veraf. De zaak draaide vierkant en leed jaarlijks een verlies van bijna 400.000 euro.

Nieuwe strategie

Toen Ratner het bedrijf overnam, zag hij zijn kans om de strategie van zijn vader helemaal om te gooien. Want tijdens zijn jaren als loopjongen had Ratner belangrijke lessen geleerd in de straten van Londen. Hij zag de straatverkopers die het luidst riepen het meeste geld verdienden en dat de meest opvallende winkeltjes de meeste klanten over de vloer kregen. Ratner besloot om diezelfde strategie te volgen.

Ratner vormde de saaie filialen van zijn vader om tot kleurrijke, bijna schreeuwerige winkels. Hij maakte de uitstalramen zo opvallend mogelijk door aantrekkelijke slogans op de ramen te schilderen en elk product in de vitrine kreeg een opvallend prijskaartje. Met die strategie vormde Ratner de elitaire juweliersketen van zijn vader in een mum van tijd om tot een juwelierszaak voor het volk. De goedkope juwelen voor de werkklasse sloegen in als een bom.

Nu de juwelen geen honderden maar slechts tientallen euro’s kostten (of zelfs minder), kon Ratner een veel groter publiek aanspreken. “Ik plaatste de oorringen en de kettingen vooraan in de vitrine en de dure diamanten achteraan. In de winkels draaide ik popmuziek”, vertelde Ratner over zijn strategie.

Ratners goedkope juwelen werden door de concurrentie op hoongelach ontvangen, maar zijn strategie sloeg wel aan. Het duurde slechts enkele jaren voor Ratner meer dan 2.000 winkels had over heel Groot-Brittannië. Al snel had hij meer dan 50 procent van de Britse juwelenmarkt in handen en draaide hij jaarlijks ongeveer 1,3 miljard euro omzet.

Eén rampzalige speech

Het was een mooi succesverhaal, maar op 23 april 1991 veranderde alles. Op één avond gooide Ratner al wat hij had opgebouwd weg, met één verschrikkelijke speech.

Door zijn snelle klim naar de top mocht Ratner vaak opdraven op conferenties, waar iedereen aan zijn lippen hing. Op 23 april 1991 werd hij uitgenodigd op de jaarlijkse conventie van businessorganisatie ‘Institute of Directors’. Een consultant had hem aangeraden om enkele grappen in zijn speech te verwerken, “want mensen houden van grappen”. Maar dat draaide helemaal verkeerd uit.

Nochtans begon de speech goed, Ratner praatte over de kwaliteit van zijn producten en over zijn zakenkeuzes. Helaas begon hij na ongeveer drie minuten aan zijn grappen.

“Mijn bedrijf staat niet voor welvaart, en als je er over nadenkt heeft het zelfs weinig te maken met kwaliteit”, zo stak Ratner van wal.

“Mensen vragen mij: ‘Hoe verkoop je je juwelen voor zo’n goedkope prijs?’ Dan zeg ik ze: ‘Omdat het rotzooi is.’” Er leek geen einde te komen aan Ratners moppen. Hij sloot af met een laatste grap: “We verkopen zelfs gouden oorringen voor minder dan één pond. Sommige mensen zeggen dan: ‘Dat kost minder dan een broodje garnaalsla!’ En dan zeg ik hen dat dat broodje langer goed blijft dan de oorringen.’”

Bekijk hieronder de fatale speech, vanaf 2:10 begint het fout te lopen.

The day after

De volgende ochtend werd Ratner wakker met een stevige kater: zijn grappen hadden de voorpagina’s van alle kranten gehaald. “Ratner noemt zijn eigen producten rotzooi”, luidde het. Ratner probeerde de meubelen nog te redden, maar de aandelen van zijn bedrijf maakten in enkele dagen tijd een duik van meer dan een half miljard. Tegen het einde van het jaar was een aandeel van Ratners Group 80 procent minder waard

In 1992 werd Ratner ontslagen als CEO van Ratners Group. Hij verkocht zijn aandelen om zijn schulden aan de bank mee af te lossen, goed voor meer dan een miljard euro. Ratner bleef achter met niets. In 1997 kroop hij uit een diep dal en startte hij een fitnessketen op, die hij later verkocht voor 4,4 miljoen euro. Met dat geld begon hij de online juwelenwinkel Signet. Het bedrijf is vandaag de grootste diamantenretailer ter wereld.

Het Ratner-effect

Samen met zijn rampzalige speech was het ‘Ratner-effect’ geboren: één ongelukkige opmerking kan verschrikkelijke gevolgen hebben voor een bedrijf. In tijden van sociale media wordt het gevaar van het Ratner-effect alleen maar duidelijk. Zo werkte Tesla-baas Elon Musk zichzelf in moeilijkheden door te tweeten dat hij Tesla van de beurs zou halen. En Musk is niet de enige die het Ratner-effect al aan den lijve ondervond.

Actrice Helen Mirren, ambassadeur voor L’Oreal, zei eens dat de producten van L’Oreal waarschijnlijk niet werken en Ryanair-CEO Michael O’Leary noemde zijn passagiers al “idioten”.