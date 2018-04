Hoe deze studente Amerika op stelten zette met één enkele foto TK

13 april 2018

09u37

Bron: ABC News, News Australia 0 De naam Brenna Spencer zegt u misschien weinig, maar de pas afgestudeerde jongedame gaat in Amerika over alle tongen. Met één welgemikte foto zette ze het land in rep en roer.

De 22-jarige Brenna legt momenteel de laatste hand aan haar communicatiediploma aan de University of Tennessee. Om het einde van haar studies te vieren, zette ze een fotoshoot op poten, en die bestond niet alleen uit het obligate poseren met een afstudeerhoed. In sommige beelden heeft ze een roze T-shirt aan met daarop de boodschap 'Women for Trump', waarmee ze haar steun aan de huidige president duidelijk maakt. En op één foto toont ze het wapen dat ze in haar broek heeft gestopt. "Ik doe niet mee aan normale afstudeerfoto's", klonk het rechtuit op Twitter.

Ze postte het beeld op 8 april online, en was in een mum van tijd het onderwerp van een mediastorm. De boodschap van Brenna gooit immers nog wat olie op het vuur van de wapendiscussie in de VS. Sinds de 19-jarige Nikolas Cruz op valentijn 17 studenten neerschoot in Stoneman Douglas High School, woedt het debat weer volop. Een aantal scholieren die de schietpartij overleefden hebben nu het voortouw genomen en eisen tijdens rally's in heel het land voor strengere wapenwetten. Brenna is echter een andere mening toegedaan: met haar foto ijvert ze net voor een bescherming van het tweede amendement - het recht om een wapen te bezitten en te dragen.

Lees verder onder de foto.

Dat Brenna bakken kritiek kreeg om haar foto, zal je dan ook niet verbazen. In de meer dan 15.000 reacties op Twitter krijgt ze vaak de wind van voren. Velen vinden de foto provocerend en erg smakeloos - 'Ik ben ook 100% voor wapens. Maar moet je er dan echt mee gaan pronken tijdens een fotoshoot?', vraagt iemand zich af. De Gun Violence Archive reageerde dan weer met enkele rake cijfers. Tijdens de eerste 100 dagen van 2018 vielen in de Verenigde Staten 3.889 doden door wapengeweld. 164 kinderen werden neergeschoten, er waren 62 (!) massaschietpartijen en 451 schoten werden per ongeluk gelost.

Wettelijk?

Daarnaast wordt ook getwijfeld aan de legaliteit van Brenna's foto. De studente nam het beeld immers aan de Hunter Museum of American Art in Chattanooga, een plaats waar het verboden is om verborgen wapens te dragen. Er liepen bij de plaatselijke politie al meerdere meldingen binnen over Spencer. Zelf ontkent ze dat ze de regels brak. "Ik weet wat de wapenwet in Tennessee inhoudt. Ik heb het museum nooit betreden, maar stond enkel op hun grondgebied."

Lees verder onder de tweet.

Real-time data for the first 100 days of 2018:

•3,889 gun deaths

•6,797 gun injuries

•164 children (age 0-11) shot/killed

•684 teenagers (age 12-17) shot/killed

•448 incidents of defensive gun use

•451 unintentional shootings

•565 armed home invasions

•62 mass shootings pic.twitter.com/FBZ5aPygUB Gun Violence Archive(@ GunDeaths) link

Ondanks alle kritiek blijft Brenna achter de foto in kwestie staan. "Het tweede amendement ligt onder vuur, zeker op campussen van universiteiten en hogescholen. Ik denk dat het enorm belangrijk is om aan mensen te laten zien dat ze zichzelf mogen beschermen. Je moet opkomen voor wat je gelooft, en je opinies uiten." Ze komt dan vooral op voor vrouwen. "We moeten de miljoenen vrouwen die een wapen bezitten een duwtje in de rug geven. Ze hebben een stem en die mag gehoord worden."

En heel wat van die vrouwen laten zich nu ook horen. Op sociale media verschijnen steeds meer foto's van studentes die het voorbeeld van Brenna volgen en ook poseren met hun wapen. Ze linken hun wapenbezit ook aan de #MeToo-problematiek: "Elke dag dat ik mijn revolver of mes draag, ben ik er zeker van dat ik nooit '#MeToo' zal moeten zeggen", klinkt het in een van de posts. Ook Brenna beaamt dat haar wapens haar een veilig gevoel geven. "Seksuele intimidatie en aanranding komt steeds vaker in het nieuws. Vrouwen moeten weten dat ze zichzelf mogen beschermen."

In de Verenigde Staten is het in vijf staten verboden om openlijk een wapen te dragen. Een verborgen wapen dragen is in alle 50 staten toegestaan, al gelden niet overal dezelfde regels. Doorgaans is een vergunning wel verplicht.

Everyday I carry my gun and/or knife to ensure I never have to say #MeToo. Instead, I say #notme in solidarity with my best friend @BrennaSpencer #2A pic.twitter.com/kzVecxRuEP Brittany Self(@ brittiself2) link

ABC News called the police on my friend, Brenna Spencer (probably hoping to get a better story).



Here I am in solidarity with Brenna, also carrying in public. We will NOT allow for Leftist intimidation tactics to hinder our inalienable #2A rights. pic.twitter.com/qzv9adtm9G Alana Mastrangelo(@ ARmastrangelo) link

In solidarity with emPOWERed woman, @BrennaSpencer pic.twitter.com/7pn8xq8yPI Antonia Okafor(@ antonia_okafor) link