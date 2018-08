Hoe deze gesneuvelde militair een sleutelrol speelde in de ontmaskering van Jos Brech Kees Graafland

25 augustus 2018

18u04

Bron: AD.nl, De Limburger 0 Jeroen Severs is één van de wakkere marechaussees die in 1998 de naam van de latere verdachte van de moord op Nicky Verstappen noteert. "Het was zijn eerste klus bij de marechaussee", zegt zijn vader tegen De Limburger. Jeroen zal zelf nooit weten dat hij de doorbraak in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen mede mogelijk maakte: hij sneuvelde in Irak.

Het was de eerste klus van Jeroen Severs uit het Gelderse Zoelmond bij de Marechaussee: in Limburg mee zoeken naar de verdwenen Nicky Verstappen. "Hij was net in Heerlen gelegerd", vertelt Severs' vader Henk aan de Nederlandse krant De Limburger. Die zoektocht (in 1998) leidt tot een luguber einde, Severs is een van drie militairen die het lichaam van het vermoorde jongetje vinden.

