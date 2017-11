Hoe de terroristen 305 moskeegangers in een dodelijke val lokten SVM

Bron: Daily Mail 0 REUTERS De terroristen die gisteren 305 mensen vermoordden in Egypte hebben voor hun aanval zeven auto's rond de moskee in brand gestoken. Zo verhinderden ze dat de aanwezige gelovigen makkelijk konden vluchten. Sommige daders droegen maskers, ze hadden ook een IS-vlag bij.

"Er waren 25 à 30 aanvallers, ze kwamen in vijf terreinwagens aangereden", klinkt het in een mededeling van het gerecht. "Ze blokkeerden de uitgang en de ramen. Daarna lieten ze een bom ontploffen en openden ze het vuur met hun automatische geweren. Terwijl ze schoten, riepen ze ook 'Allahu Akbar'."

EPA

De slachtpartij zou twintig minuten duren. Wie toch via een raam trachtte te ontsnappen, botste buiten op een regen van geweervuur. Ze bleven schieten tot de eerste ambulances ter plekke geraakten en namen zelfs de hulpverleners in het vizier. Onder de dodelijke slachtoffers zitten 27 kinderen. Zeker 128 mensen raakten gewond.

AFP

"Iedereen zocht schuilplek"

"De schietpartij begon net op het moment dat de imam aan het vrijdaggebed wilde beginnen", aldus de veertienjarige Abdallah Abdel-Nasser. "Iedereen was in paniek en zocht een schuilplek, de pilaren kwamen goed van pas."

AP Abdallah Abdel Nasser (14).

Een van de daders riep dat kinderen mochten vertrekken. Abdallah waagde zijn kans, maar werd in de schouder geraakt door een kogel. "Ik heb veel mensen dood op de grond zien liggen."

AFP

"Waar bleef het leger?"

Mohammed Ali verloor naar eigen zeggen achttien familieleden bij de drieste aanslag. "Waar bleef het leger? Die soldaten zitten maar op enkele kilometers afstand. Dat is de vraag waar niemand het antwoord op weet."

EPA

Mansour, een 38-jarige arbeider in een zoutfabriek, ging drie jaar geleden in Bir al-Abed wonen om te ontsnappen aan het bloedvergieten in Noord-Sinai. Hij kreeg twee kogels in het been. "Iedereen lag op de grond, met het hoofd naar beneden. Wie durfde opkijken, werd doodgeschoten. Eerst schoten de daders wild in het rond, daarna kwamen ze persoonlijk afrekenen. Ik wist dat ik gewond was, maar de situatie zelf bezorgde me nog veel meer angst. Elk moment kon het afgelopen zijn met mijn leven."

AFP

"Verschillende daders geëlimineerd"

De klopjacht op de daders gaat intussen verder. "De militairen blijven tot elke medeplichtige zijn verdiende loon gekregen heeft", klinkt het bij het leger. "Vorige nacht werden al gevechtsvliegtuigen ingezet boven de Sinaï, daarbij zijn meerdere terroristen 'geëlimineerd'."

AFP

Het gaat om de zwaarste aanslag in de geschiedenis van Egypte. IS heeft een actieve 'provincie' in de Sinaïwoestijn sedert de lokale groepering Ansar Beit Al-Maqdis drie jaar geleden trouw zwoer aan de zelfverklaarde 'kalief' Abu Bakr Al-Baghdadi. Meestal richtte de terreur in de Sinaïwoestijn zich tegen de veiligheidsdiensten, maar IS viseerde er ook al lokale stammen die met het leger samenwerken en daarom als verraders worden beschouwd.

EPA

"Moslims blijven grootste slachtoffer van terreur"

Dat er nu een moskee als doelwit werd gekozen, kan ook te maken hebben met de achtergrond van het gebedshuis. Dat werd gebouwd door soefistische moslims, een stroming binnen de islam die ook heiligen vereert - wat door radicale soennieten als afgoderij wordt beschouwd. De Franse journalist Nicolas Hénin -zelf ooit tien maanden gegijzeld door IS- merkte op dat de aanslag "ons eraan herinnert dat moslims het grootste slachtoffer blijven van terreur die wordt gepleegd in naam van de islam".

EPA

Gevreesd wordt dat dit bloedbad weleens de voorbode van meer zou kunnen zijn. Specialisten waarschuwen al langer dat de terreurgroep haar verliezen in Irak en Syrië zal compenseren in andere regio's.