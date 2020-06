Exclusief voor abonnees

Hoe de ouders van Maddie McCann dertien lange jaren vol wanhopige onzekerheid doormaakten

Kate en Gerry McCann werden zélf verdacht van de doding van hun dochtertje

Luc Beernaert

04 juni 2020

17u09

0

Dertien jaar lang al leven Kate (52) en Gerry McCann in wanhopige onzekerheid. De ouders van Madeleine, die negen dagen voor haar vierde verjaardag op 3 mei 2007 verdween uit een resort in het Portugese Praia da Luz, werden er bovendien van verdacht zelf achter de verdwijning en zelfs de dood van hun dochter te zitten. Ze kregen de aantijging te slikken dat de vriendengroep met wie ze op vakantie waren een bende swingers was die samenspande om de ware toedracht van Maddies verdwijning geheim te houden. Kate en Gerry schakelden privé-detectives en dubieuze speurders in. Bovendien moesten ze een strijd leveren tegen de pers en leed hun huwelijk onder de knagende twijfels: waar is ze, leeft ze nog? Het relaas van dertien lange, slopende jaren.