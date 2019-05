Exclusief voor abonnees Hoe de ondergang van kamikazepremier Theresa May tot stand kwam Patrick van IJzendoorn

24 mei 2019

12u14

Bron: De Volkskrant 0 Theresa May biedt op 7 juni haar ontslag aan aan de koningin. Onvermoeibaar bouwde ze aan het grootste Britse politieke project van na de Tweede Wereldoorlog. Haar gebrek aan politiek inzicht brak Theresa May op. Juist in een tijd waarin de Britten snakten naar een inspirerende leider, kregen ze een robot.

Mays ondergang begint op woensdagavond 20 maart 2019. Na weer een dag in het tegenstribbelende Lagerhuis, waar wordt gesmeekt om haar aftreden of in ieder geval een beetje flexibiliteit, wordt de premier snel in de Jaguar naar Downing Street 10 gereden. May is moe, boos, en gefrustreerd, maar toch wil ze de natie toespreken, mooi op tijd voor het tienuurjournaal.

De tijd ontbreekt om de korte verklaring, geschreven door een assistent, van tevoren goed en nuchter door te lezen. In de zaal zitten journalisten, maar de echte toeschouwers zijn de Britten, met name de 17,4 miljoen brexitstemmers.

