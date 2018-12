Hoe de Nederlandse politie een 25 jaar oude moordzaak alsnog kon oplossen: een reconstructie beter dan CSI Elsbeth Stoker

12 december 2018

14u59

Bron: de Volkskrant 0 Hüseyin A. werd dinsdag in Nederland veroordeeld tot twintig jaar cel voor het verkrachten en doden van Milica van Doorn in 1992. Een grootschalig dna-onderzoek bracht vorig jaar de doorbraak. “We hebben een hit op het Y-profiel. We zijn echt heel dichtbij.”

Het is 5 december 2017. Dna-specialist Arnoud Kal heeft zijn jas al gepakt om naar huis te gaan. De klok van het ­Nederlands ­Forensisch Instituut (NFI) wijst bijna vijf uur aan. Nog even loopt Kal naar zijn computer. Om te kijken of de laatste lading wangslijmborsteltjes met erfelijk materiaal al is geanalyseerd. Het piekenpatroon dat hij dan op zijn computerscherm ziet, geeft hem rillingen. Maar tegelijkertijd wil hij ­juichen, de gang op rennen en roepen: we hebben een doorbraak.

