Hoe de migrantenmars richting de VS groeide tot een enorme karavaan, groter dan ooit De migranten vonden elkaar via sociale media AW

24 oktober 2018

17u42

Bron: NYT 0 Zo’n 5.000 migranten, afkomstig van het Centraal-Amerikaanse Honduras zijn sinds zaterdag 13 oktober onderweg naar Mexico. Hun plan is om daar asiel aan te vragen. Idealiter wandelen ze zelfs tot de Verenigde Staten om daar vervolgens asiel aan te vragen. Het resultaat van hun wilskracht is een enorme migrantenmars. Maar hoe ontstond die zogenaamde karavaan en waarom blijft die groeien?

De oorsprong van migrerende karavaan ligt bij het geweld en armoede in Guatemala, El Salvador en Honduras. De VN deelde eerder al cijfers waaruit blijkt dat jaarlijks zo’n 50.000 migranten de grens trachten over te steken. Eerder dit jaar (maart) trokken enkele Mexicanen nog richting de Verenigde Staten. Toch is zo’n grote exodus als deze eerder uniek.



Ze vonden elkaar via gedeelde wanhoop én dankzij sociale media. Bijna iedereen die nu deel uitmaakt van de migrantenmars wilde al weken, maanden zelfs jaren het eigen land verlaten. Dankzij een Facebookpost, een groep in Whatsapp of de aandacht die media nu aan de mars schenken, vinden velen de moed om eindelijk hun oversteek te wagen.

Linkse activisten

De Hondurese regering beweert dat enkele activisten, geleid door Bartolo Fuentes, verantwoordelijk is voor de migrantenmars. Met zo’n mars zouden de activisten vooral de regeringsleiders willen kwaad maken. “Er is helder bewijs dat Fuentes verantwoordelijk is voor deze heisa. Hij is het gezicht achter de karavaan”, aldus Rivera Montes, ambassadeur van Honduras in Mexico. “Met hun mars proberen ze Honduras te tonen dat het een mislukt land is. Dat klopt natuurlijk niet.” Fuentes postte regelmatig iets op sociale media en communiceerde op die manier over vertrektijd en –plaats.

Bartolo Fuentes wilde via sociale media de migranten verbinden die van plan waren om naar het noorden te reizen. In september begonnen die plannen vorm te krijgen. “Door samen te reizen, beschermen we onszelf”, aldus Fuentes. Na zijn oproep namen verschillende groepen contact op met Fuentes.



Bartolo Fuentes is trouwens geen onbekend gezicht voor de Hondurese regering. Hij heeft al een lange carrière als politiek activist achter de rug en presenteerde een radioshow “Without Borders” die ook ging over migreren en het recht daarop. Bovendien is hij een criticus van Hondurese president Juan Orlando Hernández.

Sinds hun vertrek schonken media veel aandacht aan de migrantenmars. De karavaan ging als het ware viraal waardoor velen hen op hun tocht vervoegen.

Voordelen

Waarom de duizenden migranten in godsnaam te voet richting Mexico en de Verenigde Staten trekken? Het is veel goedkoper. Verder is het veiliger om in zo’n grote groep te reizen en intussen is het een vorm van protest. De meeste migranten of protestanten zijn intussen meer dan tien dagen onderweg en bereikte de grens van Mexico.

