Hoe de Michelin Gids dé autoriteit is geworden Charlotte Kleyn

13 december 2018

13u59

Bron: Het Parool 0 De sterren zijn uitgedeeld, de restaurateurs weten wie wint en wie verliest. Maar hoe kon een praktische gids van een bandenfabrikant eigenlijk dé autoriteit op haute cuisine kon worden?

In Clermont-Ferrand staat eind negentiende eeuw een rubberfabriek van de broers Édouard en André Michelin. Ze beginnen met de fabricatie van autobanden, en aangezien nog heel weinig mensen zo'n automobiel hebben, komen de broers in 1900 met 35.000 gratis exemplaren van hun ‘Guide Michelin pour les chauffeurs et les vélocipédistes’: een gids die autorijden en toerisme promoot. Ze hopen erdoor meer banden te gaan verkopen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN