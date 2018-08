Hoe de hele wereld de 500ste verjaardag van de trans-Atlantische slavenhandel negeert AV

Bron: The Independent 18 Deze maand is het exact 500 jaar geleden dat de trans-Atlantische slavenhandel, één van de meest tragische en belangrijkste gebeurtenissen in de wereld, van start ging. Hoewel de invloed van de grootste gedwongen migratie nog steeds voelbaar is, wordt ze vandaag bijna volledig genegeerd in de hele wereld.

Op 18 augustus 1518, precies vijf eeuwen geleden, publiceerde de koning van Spanje, Karel I, een charter waarmee het rechtstreekse vervoer van slaven van Afrika naar Amerika kon worden geautoriseerd. Tot dat moment werden Afrikaanse slaven meestal naar Spanje of Portugal vervoerd en vervolgens naar het Caribisch gebied overgebracht.

Van de trans-Atlantische slavenhandel wordt in het algemeen aangenomen dat ze van start ging in 1525 en in 1867 eindigde. Hoewel het charter uit 1518 al zo'n 100 jaar bekend is bij historici, wist niemand tot voor kort of de geautoriseerde reizen ooit hadden plaatsgevonden.

Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat die reizen effectief plaatsvonden in 1519, 1520, mei 1521 en oktober 1521. Daardoor kan de 'verjaardag' van de gebeurtenissen teruggebracht worden naar 18 augustus 1518, zo'n 500 jaar geleden dus.

Gevolgen

De beslissing van Karel I om een ​​directe en dus economisch meer vruchtbare slavenhandel van Afrika naar Amerika te creëren, veranderde de aard en omvang van de vreselijke mensenhandelindustrie fundamenteel. In de daaropvolgende 350 jaar werden minstens 10,7 miljoen zwarte Afrikanen vervoerd tussen de twee continenten. Nog eens 1,8 miljoen stierven onderweg naar en op de plantages.

Vandaag laat de transatlantische slavenhandel nog steeds een erfenis achter van armoede, racisme en ongelijke rijkdom op continenten. Daarnaast veranderde de gebeurtenis de wereld ook letterlijk op geopolitiek, sociaal, economisch en cultureel vlak. Zelfs vandaag is de invloed merkbaar - en toch wordt het 'jubileum' bijna volledig genegeerd.

Vergeten door de wereld

Volgens de Britse historicus en professor David Richardson van het Wilberforce Instituut van de University of Hull voor de studie van slavernij en emancipatie wordt "Augustus 1518 in het verhaal van de trans-Atlantische slavenhandel niet ten volle gewaardeerd". De trieste realiteit is dat er momenteel wereldwijd maar twee of drie academici de oorsprong van de trans-Atlantische slavenhandel bestuderen.

Maar een nog belangrijkere factor is de manier waarop Spanje en Portugal relatief weinig belangstelling hebben gehad voor hun cruciale rol in de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel. Groot-Brittannië en de VS daarentegen zijn al lang erg geïnteresseerd in de Britse en Amerikaanse geschiedenis van de slavenhandel.

Daarnaast beslisten regeringen en organisaties over de hele wereld om vooral slavenopstanden en abolitionistische bewegingen te herdenken die samen de slavenhandel hebben beëindigd, in plaats van het politiek minder comfortabele verhaal over hoe het allemaal begon. Toch kunnen we lessen trekken uit het verleden. Het verhaal van hoe het allemaal begon, is namelijk minstens even belangrijk als hoe het beëindigd werd.