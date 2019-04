Hoe de brandweer van Parijs de vuurzee in de Notre-Dame onder controle kreeg dankzij deze robot TT

16 april 2019

15u26

Bron: AFP, Le Figaro 0 Noem ze gerust de helden van de avond, de honderden brandweerlui die gisterenavond en de hele nacht doorgingen met het bedwingen van de vlammen in de Notre-Dame. Ze kregen daarbij ook de opvallende hulp van een van de nieuwste technische hoogstandjes bij het korps: robot Colossus. Met zijn bijna 500 kilo laat die zich door niets of niemand tegenhouden in zijn strijd tegen het vuur.

De brandweer van Parijs begon bij de eerste vlammen meteen de talloze kunstschatten in de kathedraal in veiligheid te brengen, maar moesten zich al snel terugtrekken toen duidelijk werd hoe snel de ramp zich uitbreidde. Alle reddingswerkers moesten de kerk verlaten toen ook de torenspits vlam begon te vatten en dreigde in elkaar te stuiken, wat hij uiteindelijk ook deed.

Het is op dat moment dat Colossus is ingezet, zegt brandweerwoordvoerder Gabriel Plus aan AFP. “Colossus liet ons toe te blijven blussen en de temperatuur in de kerk onder controle te houden.” Tegelijkertijd verschafte de robot dankzij zijn krachtige schijnwerpers en thermische en gewone camera een gedetailleerd beeld van de situatie in de kathedraal. Zijn versterkte staalplaten lieten hem toe diep in het smeulende binnenste van de kathedraal door te dringen.

Technisch hoogstandje

Colossus is sinds begin 2017 actief bij de brandweer van Parijs. De robot van Franse makelij is speciaal gemaakt om brandbestrijders bij te staan. “Hij neemt de risico's van de mens over wanneer het te gevaarlijk wordt”, vertelt Cyril Kabbara, een van de oprichters van ontwikkelaar Shark Robotics tegen AFP. Colossus kan dan ook bijzonder veelzijdig ingezet worden en is uitgerust met tal van technische snufjes. Alles wordt via een afstandsbediening bestuurd.

Behalve zijn camera’s zijn er ook gas- en rookdetectoren aan boord, kan hij aan een waterslang gekoppeld worden om ondertussen te blijven blussen en kan hij materiaal en zelfs gewonden vervoeren. Trappen en obstakels overwint hij met sprekend gemak dankzij de gepantserde rupsbanden. Colossus kan een ton aan lading dragen en zelfs een gewicht van twee ton aan de kant duwen. Handig om bijvoorbeeld een brandende auto weg te duwen vooraleer het vuur overslaat naar andere auto's.

Het was gisteren de eerste keer dat Colossus bij zo’n grote brand werd ingezet. De brandweer van Parijs gebruikte hem tot nu toe vooral voor ondergronse branden, bijvoorbeeld in kelders. Daar kan rook moeilijk weg, is het zicht slecht en de hitte hoger. De robot kan dan de zuurstof wegzuigen en de temperatuur met zijn waterslang tegelijkertijd doen dalen.