Hoe China noodziekenhuis van 25.000 m² in 10 dagen bouwt voor slachtoffers coronavirus

24 januari 2020

08u39

Bron: Belga, BBC 2642 China is in de stad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, begonnen met de bouw van een noodziekenhuis. Het hospitaal met een oppervlakte van 25.000 vierkante meter moet binnen tien dagen klaar zijn. Dat meldt het persagentschap Nieuw China.

Het aantal patiënten dat besmet is geraakt met het coronavirus blijft oplopen en de Chinese ziekenhuizen zitten overvol. Dat leidt tot een enorme chaos: patiënten liggen op de grond en artsen dragen pampers om geen tijd te verliezen. Om het stijgende aantal slachtoffers te kunnen verzorgen is men in de Chinese stad Wuhan begonnen aan de bouw van een nieuw noodziekenhuis. Bouwvakkers uit de hele provincie zijn ingeschakeld om het gebouw in recordtijd neer te zetten.

Voor die bouw baseert men zich op plannen van het noodziekenhuis dat in in Peking tijdens de SARS-epidemie in 2003 werd opgetrokken. Dat ziekenhuis was in zeven dagen klaar. Men hoopt dat record nu zelfs te verbreken. De architecten bouwen daarvoor een constructie die bedoeld was voor vakantiegangers om. Daarnaast maakt maakt men gebruik van zogenaamde 'prefabs', voorgebouwde units en onderdelen die eenvoudig gecombineerd kunnen worden. Dat zorgt voor een efficiënte en snelle opbouw en drukt bovendien de kosten.

Het ziekenhuis zal uitsluitend patiënten opvangen die besmet zijn geraakt met de mysterieuze longziekte. Het zal zo een quarantaineplaats worden waar beschermingskledij voor de artsen voor handen is en waar contact met onbesmette patiënten niet mogelijk is. In totaal zijn er bedden voor zo’n 1.000 slachtoffers voorzien.

Niet eerste keer

In 2003 werden al eerder de Chinese kunsten van samenwerking en efficiëntie getoond toen een noodziekenhuis in 7 dagen werd gebouwd. Meer dan 4.000 bouwwerkers uit het hele land werkten toen dag en nacht om het ziekenhuis af te krijgen. Materiaal werd van verschillende fabrieken aangevoerd en ook geld bleek geen probleem: lokale besturen betaalden de kosten en ook van het Chinese bestuur kwamen hoge subsidies.

Binnenin waren een röntgenkamer, een CT-ruimte, een intensive-care unit en een laboratorium aanwezig. Elke afdeling was bovendien uitgerust met een eigen badkamer. Medisch personeel werd uit verschillende ziekenhuizen overgebracht om de patiënten te verzorgen

Het ziekenhuis raakte na de epidemie al snel leeg en na twee maanden bleef het verlaten achter.

Het coronavirus brak uit in China en heeft al aan zeker 41 mensen het leven gekost. Meer dan 1.300 mensen wereldwijd zijn besmet. Al die mensen zijn in de Chinese provincie Hubei geweest en de meesten in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon.

