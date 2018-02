Hoe bordelen in Bangkok de stad doen zinken LB

20 februari 2018

11u49

Bron: Le Monde, SkyNews 2 De Thaise hoofdstad Bangkok dreigt tegen 2030 grotendeels onder water te staan en dat is niet enkel aan het stijgende zeeniveau toe te schrijven. Boosdoeners zijn de megabordelen, die illegaal grondwater oppompen voor zogenaamde "zeepmassages", en zo hun waterrekening drukken. Dat meldt de Thaise politie.

Speurders onderzoeken nu of meer dan 40 megabordelen met badkamers waar klanten seksuele diensten in ontvangst nemen zich schuldig maken aan die 'waterdiefstal'.

Omkoping

Het onderzoek werd gelanceerd nadat minderjarige prostituees werden aangetroffen tijdens een operatie tegen mensensmokkel. Daarbij stootten de agenten ook op bewijzen voor de diefstallen van grondwater. Daarnaast vonden ze ook een lijst van steekpenningen die aan corrupte ambtenaren werden betaald. De politie neemt zich nu voor in elke kamer van de bordelen de waterkwaliteit te controleren.

Milieuexperts stellen dat de praktijk ervoor zorgt dat de laaggelegen stad zinkt. Zij waarschuwen dat grote delen van de stad tegen 2030 onder water zullen liggen door het stijgende zeeniveau en het wegsijpelen van grondwater in de moerassige ondergrond van de stad.

10 cm per jaar

De voorbije jaren zorgde nieuwe regelgeving inzake grondwaterverbruik er nochtans voor dat het verzinken van de stad aanzienlijk werd vertraagd. In de late jaren 70 van de voorbije eeuw verzakte de hoofdstad jaarlijks 10 centimeter.

Prostitutie is illegaal in Thailand, maar het wordt getolereerd. Bordelen zijn in grote delen van de stad aanwezig en die doen weinig moeite om hun praktijken te verbergen. De prostitutie drijft op steekpenningen en achterpoortjes in de wetgeving, de politie kijkt vaak de andere kant op.