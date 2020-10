Hoe betrouwbaar zijn de updates over de gezondheid van Trump? Redactie

04 oktober 2020

21u08

Bron: VTM NIEUWS 1 De artsen van de Amerikaanse president Donald Trump zijn optimistisch over zijn toestand: hij maakt het goed en zou morgen alweer het ziekenhuis mogen verlaten, zo meldden ze op een persconferentie. Maar dat betekent niet dat de president meteen weer zijn kiescampagne kan oppikken. Bovendien was de update van de artsen vandaag weer opvallend positief. Correspondente Greet De Keyser lichtte de persconferentie toe in het VTM NIEUWS.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Als zijn toestand stabiel blijft, dan kan Trump morgen al naar het Witte Huis. Goed nieuws voor zijn kiescampagne? “Hij zal eerst nog moeten uitzieken in het Witte Huis”, nuanceert reporter Greet De Keyser in VTM NIEUWS. Een tegenslag voor Trump. “Voor duizenden juichende mensen kunnen verschijnen, dat werkte in zijn voordeel, maar dat zal er nog lang niet bij zijn. De president zei gisteren al wel dat zijn campagne MAGA ook zonder hem verder kan gaan, en dat Mike Pence, zijn vicepresident, voorlopig die rol van leider zal overnemen.”

Opvallend positief

Gisteren waren de berichten over de gezondheidstoestand van Trump uiteenlopend. De artsen schetsten tijdens de persconferentie toen een rooskleurig beeld van Trumps toestand, maar diens stafchef Mark Meadows zei later dat hij zich grote zorgen maakte om de president. Vandaag was de teneur van de persconferentie van de artsen weer opvallend positief. Hoe betrouwbaar zijn de updates over zijn toestand eigenlijk?

“Het is moeilijk om dat te checken, enkel de artsen weten hoe de president er aan toe is”, verklaart De Keyser. “Wat we wel weten is dat zijn artsen, vooraleer zij informatie over zijn toestand naar buiten mogen brengen, eerst het akkoord van de president moeten hebben. Dus dat er af en toe wat dingen uit verdwijnen of af en toe dingen benadrukt worden, daar moeten we niet aan twijfelen, natuurlijk.”

Hoe dan ook is het goede nieuws voor Trump een opsteker. “Dat is belangrijk voor hem: hij wil tonen dat hij in staat is om het land te blijven regeren, dat hij toch nog, ondanks dat hij ziek is, sterk is en dat hij een goede constitutie heeft om ook dit virus te overwinnen”, klinkt het.

Lees ook: Combinatie van medicatie waarmee Trump behandeld wordt, zou in ons land geen enkele covid-patiënt krijgen (+)