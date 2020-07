Exclusief voor abonnees

Hoe bestrijden andere landen tweede golf? Dit zijn dé succesrecepten en miskleunen

Karen Van Eyken

23 juli 2020

17u22

Bron: The Telegraph, The Times, The New York Times, Radio 1, Haaretz, Belga, ANP

Vandaag is het precies zes maanden geleden dat de Chinese stad Wuhan in lockdown ging. Dat was de officieuze start van de wereldwijde coronapandemie. Die woedt nog volop en heeft intussen al meer dan een half miljoen doden geëist. Sommige landen zijn al in de greep van een tweede golf. Slagen zij erin om die tijdig te bedwingen en hoe doen ze dat dan? Een overzicht.