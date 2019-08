Hoe arendsoog van riviergids en blauwe slaapzak leidden tot einde van klopjacht op Canadese moordverdachten KVDS

08 augustus 2019

12u18 2 Het zou een tip van een alerte riviergids geweest zijn die geleid heeft tot het einde van een intensieve klopjacht op twee Canadese tieners die verdacht worden van een drievoudige moord in British Columbia. Dat schrijft de Canadese krant The Globe and Mail.

Clint Sawchuk (40) uit Gillam bracht afgelopen vrijdag een groep toeristen over de Nelsonrivier naar York Factory – een historische site waar een van de eerste handelsposten voor huiden van de Hudson’s Bay Company gelokaliseerd was – toen hij rond 11 uur iets blauws opmerkte in het water aan Port Nelson. Daar vloeit de Nelsonrivier in de Hudson Bay. Het bleek een slaapzak te zijn, die vast was komen te zitten in de wortels van enkele wilgen.

Zoektocht

De man was een van de lokale inwoners die de politie sinds 22 juli hadden geholpen in de zoektocht naar de voortvluchtige moordverdachten Bryer Schmegelsky (18) en Kam McLeod (19) en hij besefte naar eigen zeggen dat het een belangrijke aanwijzing kon zijn. Hij verwittigde meteen de politie en volgens The Globe and Mail leidde dat tot de ontdekking van een kapotte roeiboot.





“De politie was onderweg naar Port Nelson om de slaapzak te zoeken, toen ze plots een aluminium boot opmerkte”, aldus Sawchuk. Die bleek zwaar beschadigd te zijn en lag volgens de speurders van Manitoba in een gebied dat enkele dagen daarvoor nog was doorzocht vanuit de lucht. (lees hieronder verder)

Het is nog niet officieel bekend of de slaapzak effectief aan de tieners toebehoorde en of ze de boot gebruikten, maar het bracht de politie er wél toe om intensief te gaan zoeken in het gebied. Daarbij werden tientallen manschappen, duikers, een helikopter en speurhonden ingezet. Woensdag kwam dan het nieuws dat de lichamen van de twee moordverdachten gevonden waren.

Ze zouden in een dichtbebost gebied gelegen hebben aan de oever van de Nelsonrivier, ongeveer een kilometer van de plaats waar vrijdag enkele spullen gevonden werden die aan de twee gelinkt worden en acht kilometer van waar hun uitgebrande wagen aangetroffen werd.

Snelweg

Daarmee kwam een einde aan een klopjacht die twee weken duurde en dwars door Canada leidde. De drie moorden waarvan de tieners werden verdacht, gebeurden immers in British Columbia, in het westen van het land. Half juli werden daar langs een snelweg drie lichamen gevonden. Ze bleken van de Australische Luca Fowler (23), zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) en de Canadese professor Leonard Dyck (64) te zijn. Dyck lag vlakbij een wagen die door de tieners was gebruikt.

Aanvankelijk werd gevreesd dat ze misschien ook het slachtoffer geworden waren van iemand met slechte bedoelingen, maar al snel werden ze door de politie als verdachten bestempeld. Over hun motief tasten de speurders nog altijd in het duister en het is nog maar de vraag of ze het ooit te weten zullen komen.

De politie wil officieel nog niet veel kwijt over de zoekactie die tot de ontdekking van de twee lichamen geleid heeft. Ze wil de autopsie afwachten en de officiële identificatie van de jongens, vooraleer ze meer uitleg geeft. Onder meer over hoe de twee aan hun einde kwamen en hoe lang hun lichamen al op de vindplaats lagen.

Autopsie

De lichamen werden intussen met een boot naar verder op de rivier getransporteerd. Van daaruit werden ze overgebracht naar het vliegveld van Gillam en in twee aparte vliegtuigen naar Winnipeg gevlogen, waar de autopsie zal plaatsvinden.

Just before 9pm in Gillam, Mantioba RCMP officers offloaded the first of two metal boxes w/ what they believe are the remains of the B.C. triple murder suspects & carried it into a plane to be flown to Winnipeg. @RenataDAliesio's story: https://t.co/yAWlMyBRoL #canadamanhunt pic.twitter.com/4rpIAcnvdM 🚀Melissa Tait(@ meltait) link