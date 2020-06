Hoe adoptieouders Christian Brückner naar jeugdinstelling stuurden omdat hij compleet onhandelbaar was KVDS

17u08 0 De nieuwe verdachte in de verdwijningszaak van Maddie McCann blijkt als kind onhandelbaar geweest te zijn. Dat schrijft de Britse krant Daily Mail na een bezoek aan de plek waar Christian Brückner (43) opgroeide. Hij werkte zich de hele tijd in de problemen en dat werd zo erg dat zijn adoptieouders hem ten einde raad naar een jeugdinstelling stuurden.

Bergtheim heet het kleine dorpje waar Brückner opgroeide en het ligt vlakbij Würzburg in de landelijke deelstaat Beieren. Zijn adoptiemoeder Brigitte woont er nog altijd in een bescheiden huisje, zijn adoptievader Fritz is inmiddels overleden.

Problemen

Zelf wil ze niets meer met haar adoptiezoon te maken hebben, maar buren en kennissen van het gezin getuigen wel over hoe Brückner als kind de hele tijd problemen veroorzaakte.





Brigitte en Fritz namen hem in huis toen hij nog een baby was, nadat zijn moeder hem had afgestaan. In totaal adopteerden ze drie jongens. Volgens een buurvrouw waren de Brückners een liefdevol koppel en voedden ze Christian op als was hij hun eigen vlees en bloed. “Hij werkte zich echter regelmatig in nesten en hij en zijn broers hadden een slechte reputatie in de buurt”, klinkt het. “Het ging van kwaad naar erger toen hij een tiener werd.”

Brückner was 16 jaar toen papa Fritz betrokken raakte bij een ernstig ongeval. Hij liep hersenschade op en kwam in een rolstoel terecht. “Fritz was degene die Christian strafte als hij weer iets had uitgehaald”, gaat de vrouw verder. “Maar na het ongeval lukte dat niet meer. Brigitte deed haar best, maar ze kon de jongen niet aan. Zeker niet omdat ze plots ook voor haar zieke echtgenoot moest zorgen. Daarop stuurden ze Christian naar een jeugdinstelling in Würzburg.”

Veel aarde bracht dat niet aan de dijk. In 1992 werd Brückner opgepakt op verdenking van een inbraak. En nadat hij betrapt was op het aanranden van een zesjarig meisje in een speeltuin, volgde in 1994 een veroordeling tot twee jaar jeugdgevangenis. Nadat hij een deel van die straf uitgezeten had, vluchtte hij naar Portugal. Daar zou hij tot 2007 blijven.

Kapotmaken

Een vriendin van de familie vreest dat Brigitte er zwaarder onder lijdt dan ze zelf aangeeft. “Het zal haar kapotmaken”, aldus Monica Veirheilig. “Ze is een lieve vrouw en ze heeft al zo veel miserie meegemaakt door het ongeval van haar man. En nu dit.”

Brückner is de nieuwe hoofdverdachte in de verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann in 2007. Ze verdween uit het vakantieappartement van haar ouders toen ze op vakantie waren in het Portugese Praia da Luz. De Duitse politie onderzoekt ook of Brückner iets te maken heeft met de verdwijning van nog zeker drie andere kinderen. Het gaat om Inga Gehricke (5) die in 2015 verdween in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, René Hasee (6) die in 1996 verdween in de Portugese Algarve en Carola Titze (16). Die laatste werd in 1996 vermoord teruggevonden in De Haan, waar ze op het moment van haar verdwijning met haar familie op vakantie was.

Christian Brückner zit momenteel een celstraf uit in Duitsland. Volgens de Britse krant The Sun zou hij de lippen stijf op elkaar houden.

Brückner ook verdacht in andere onopgeloste zaken



