HLN LIVE. De Crew Dragon is aangekomen: volg hier hoe de astronauten aan boord gaan van ruimtestation ISS avh

31 mei 2020

16u28 20

De Crew Dragon werd gisteravond gelanceerd , maar intussen heeft de capsule zich vastgehecht aan het Internationaal Ruimtestation ISS. Volg hier live hoe de astronauten aan boord gaan van het ISS.

De Amerikaanse astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley zijn deze namiddag aangekomen in het Internationaal Ruimtestation ISS na een tocht van ongeveer 19 uur. Het is de eerste keer ooit dat er astronauten met een commerciële raket de ruimte in geschoten zijn. Behnken en Hurley zullen 110 dagen in het ruimtestation verblijven.

De aanhechting aan het ISS was een heus huzarenstukje: het ruimtestation vliegt namelijk met zo’n 27.000 kilometer per uur. De Crew Dragon vloog nog sneller en moest net voldoende vertragen om zich te kunnen vasthechten. Die procedure verliep volledig automatisch.

Nu is het wachten tot Behnken en Hurley het ISS kunnen betreden.