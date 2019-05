HIV-epidemie in zuiden van Pakistan door besmette injectienaalden tvc

23 mei 2019

15u00

Bron: Belga 2 In het arme stadje Rato Dero, in de provincie Sind, in het zuiden van Pakistan, zijn meer dan 700 mensen besmet met het HIV-virus. De hele bevolking in de regio wordt nu gescreend, zo is vandaag vernomen van de autoriteiten.

In maart waren enkele infecties gesignaleerd bij kinderen, maar intussen is sprake van een ware epidemie. Medische teams testen sinds vorige week tot 2.000 mensen per dag. De vrees is dat het aantal besmettingen nog oploopt.

Het HIV-virus heeft zich verspreid door het hergebruik van besmette injectienaalden. Gezondheidswerkers in Pakistan hebben vaak onvoldoende opleiding genoten, en er is ook de lakse regelgeving.

In het nationale AIDS-programma in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad staan zo'n 170.000 met HIV besmette personen geregistreerd.