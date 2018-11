HIV-besmette man verkracht 70 tienerjongens in Thailand LB

09 november 2018

11u00

Bron: AP 0 De Thaise politie heeft een met HIV besmette militair gearresteerd die ervan wordt beschuldigd meer dan 70 jongens tussen 13 en 18 jaar te hebben gechanteerd en verkracht.

De politie kreeg een klacht dat de verdachte valse profielen op sociale media en de datingapp voor homo’s Blued gebruikte om het vertrouwen van zijn slachtoffers te winnen. Die stuurden hem dan naaktfoto’s alvorens ze instemden met een ontmoeting. Toen ze erachter kwamen dat hij niet de persoon was voor wie hij zich online uitgaf, dreigde hij ermee hun naaktfoto’s openbaar te maken indien ze weigerden seks met hem te hebben.

Nog volgens de politie werden in de woning van de verdachte medicijnen voor HIV gevonden. De 43-jarige sergeant-majoor Jakkrit Khomsing werd eerder deze week in de provincie Khon Kaen gearresteerd. Tests hebben bevestigd dat de man met HIV besmet is.

Mogelijk maakte de militair meer slachtoffers dan de ruim 70 die nu bekend zijn. De politie probeert slachtoffers te contacteren die nog geen klacht hebben ingediend. De militair riskeert 48 jaar celstraf.