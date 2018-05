Hittegolf velt meer dan zestig mensen in Pakistan TK

22 mei 2018

08u25

Bron: Belga 0 In de zuidelijke Pakistaanse stad Karachi zijn op drie dagen tijd meer dan zestig mensen omgekomen als gevolg van een hittegolf. Gisteren bereikte het kwik er volgens het Pakistaanse meteorologische agentschap 44 graden Celsius, terwijl het gemiddelde voor mei normaal op 35 graden ligt.

De situatie in Karachi wordt verergerd door verscheidene stroomstoringen in de stad, maar ook door de ramadan, waardoor veel moslims overdag niet drinken en eten. De komende dagen brengen bovendien geen soelaas, met voorspelde temperaturen van boven de 40 graden. De noodtoestand is er momenteel van kracht.

Karachi, dat ruim 20 miljoen inwoners telt, werd in 2015 al eens getroffen door een zware hittegolf. Toen veroorzaakten aanhoudende temperaturen van rond de 45 graden meer dan 2.000 doden.