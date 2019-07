Hittegolf in Spanje breekt warmterecords, sinds vandaag iets draaglijker ADN

01 juli 2019

16u17

Bron: Belga 0 De hittegolf in Spanje heeft afgelopen weekend temperatuurrecords gebroken. Zeven keer werd in verschillende landsdelen een hoogste temperatuur ooit gemeten. Dat meldt Europa Press op basis van informatie van de nationale weerdienst Aemet.

De hoogste temperatuur werd in Lleida, in Catalonië, opgetekend. Daar was het zaterdag 43,4 graden. Andere records waren er in Girona (43 graden) en Torrejón de Ardoz, in de buurt van Madrid (41,2 graden). Ook de minimumwaarden lagen hoger dan ooit, zo luidt het.



Sinds vandaag is het iets draaglijker in Spanje: de temperaturen zijn drie tot vijf graden gezakt.

#1Julio 🔴Riesgo de Muy Alto y Extremo en gran parte de la #Península#Canarias y #Baleares #Temperaturas >30 , #Vientos >30,#Humedad <30 ⬆️riesgo #IIFF

Si ves 🔥 o humo ☎️📲 112 #STOPincendios

Ánimo y precaución a todos los medios‼️👏 💪...https://t.co/MVph8kDaGR pic.twitter.com/xh5tEQIFdL AEMET(@ AEMET_Esp) link

