Hitlerklok blijft hangen in Duitse kerktoren

27 februari 2018

Een klok met het opschrift 'Alles fuer Vaterland - Adolf Hitler' wordt niet vervangen in het Duitse dorp Herxheim, zo heeft de gemeenteraad maandagavond beslist.

De 240 kilo wegende klok compleet met hakenkruis, werd in 1934 bevestigd aan de toren van de protestantse St. Jacobs-kerk. Toen in september bekendraakte dat een klok met zulk opschrift nog steeds wordt gebruikt, zorgde dat voor flink wat commotie in Duitsland. Sindsdien luidt de klok niet meer.

De Evangelische Kerk van de zuidwestelijke deelstaat Rijnland-Palts bood aan om te betalen voor de ontmanteling, maar daar gaat de gemeenteraad niet op in. De bel verwijderen is volgens de gemeenteraad een fout signaal. Er zal een gedenkplaat worden aangebracht waarin wordt gewezen op de oorlogsmisdaden van de nazi's. De beslissing om de klok te laten hangen werd met tien stemmen tegen drie aangenomen. Het besluit werd door het publiek in de raadszaal op applaus onthaald. Als het aan de burgemeester ligt, gaat de klok binnenkort opnieuw luiden.