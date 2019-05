Historische prestatie: Argentinië en Algerije malariavrij

ses

24 mei 2019

14u56

Bron: The Guardian 0 Argentinië en Algerije zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie malariavrij verklaard. De WGO spreekt van een historische prestatie voor beide landen.

Daarop volgden meteen waarschuwingen van Tedros Ghebreyesus, de directeur van de WGO. De laatste jaren is de bestrijding van malaria niet meer zo goed verlopen, waardoor de ziekte weer vrij spel kreeg in landen die het zwaarst door de ziekte zijn getroffen.

Algerije en Argentinië meldden hun laatste besmettelijke gevallen van malaria in respectievelijk 2013 en 2010, wat betekent dat 38 landen en gebieden nu vrij zijn van de ziekte.

Tweede Afrikaanse land nu vrij van malaria

Volgens de directeur dienen Argentinië en Algerije als voorbeeldlanden om de ziekte uit te roeien. Het succes van de landen bij het aanpakken van malaria was te wijten aan verbeterde pogingen om gevallen van de ziekte op te sporen, evenals gratis diagnose en behandeling.

Algerije is het tweede land in Afrika dat officieel malariavrij is verklaard, na Mauritius in 1973. En ook Argentinië is pas het tweede land in de Zuid-Amerikaanse regio waar geen malaria meer is, na Paraguay in juni 2018.

Malaria blijft nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. In 2017 overleden nog 400.000 mensen aan de ziekte, 60% van hen waren kinderen onder de vijf jaar. Toch is de aandacht voor de bestrijding van malaria de laatste jaren afgezwakt. In 2017 werden er zelfs fel meer gevallen gemeld van de ziekte dan het jaar daarvoor. De reden daarvoor is het groeiende probleem van resistentie tegen geneesmiddelen. Extra inspanningen zijn dus nodig.