Historische beslissing in India: homoseksualiteit niet langer strafbaar Redactie

06 september 2018

08u52

Bron: Belga 7 In een historische beslissing heeft het Indiase Hooggerechtshof geoordeeld dat seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet langer een misdaad is.

Het hof oordeelde dat een meer dan 146 jaar oude wet die homoseksuele daden strafbaar maakt, de rechten schendt die in de Indiase grondwet zitten verankerd. Die oude wet plaatste homoseksuele betrekkingen op hetzelfde niveau als bestialiteit en bestempelde die als een misdaad "tegen de orde van de natuur".

"De wet was een wapen voor discriminatie", oordeelde Dipak Misra, de voorzitter van het hof. Het hof oordeelde dat seks met wederzijdse toestemming tussen twee volwassenen van hetzelfde geslacht in privé, geen misdaad is. De LGBTQ-gemeenschap in het land heeft dezelfde rechten als anderen, klonk het nog in de beslissing.

Impact

De beslissing van het hof zal een grote economische en sociale impact hebben op de LGBTQ-gemeenschap in het land dat 1,3 miljard inwoners telt. De beslissing van het Hooggerechtshof zal discriminatie van homoseksuele werknemers en hun partners in India moeten verhinderen.

Het Aziatische land is nu de 124ste staat in de wereld waar homoseksuele daden niet of niet langer strafbaar zijn.