Historisch: tienduizenden Zuid-Afrikaanse mijnwerkers krijgen schadevergoeding voor stoflong ADN

03 mei 2018

17u49

Bron: Belga 1 Verschillende grote mijnbouwbedrijven uit Zuid-Afrika hebben vandaag een akkoord getekend voor de vergoeding van tienduizenden mijnwerkers die een stoflong of tuberculose opliepen in hun goudmijnen. Aan het akkoord dat ongeveer 5 miljard rand (330 miljoen euro) voorziet, gingen jarenlange onderhandelingen vooraf.

Het akkoord werd in aanwezigheid van de pers ondertekend in Johannesburg. Eens het gerecht het akkoord bekrachtigt, zal het in werking treden. Justitie was bij de zaak betrokken na een groepsklacht van mijnwerkers. Minister van Volksgezondheid Aaroon Motsoaledi sprak van een "historisch akkoord na de belangrijkste groepsklacht in de geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse mijnsector".

Mijnwerkers die silicose (een vorm van stoflong) of tuberculose (waarvoor een verhoogde kans is na silicose) opliepen, zullen een "significante compensatie" krijgen, zeggen de mijnbouwbedrijven African Rainbow Minerals, AngloAmerican, AngloGold Ashanti, Harmony Gold, Gold Fields en Sibanye Gold zelf. Zij hebben voor 5 miljard rand provisies genomen voor de vergoeding van hun werknemers.

Iedereen die sinds maart 1965 op enig moment aan de slag was in de mijnen en aan silicose of tubercolose lijdt, komt in aanmerking. Volgens SABC News komen zo meer dan een half miljoen mijnwerkers in aanmerking voor de vergoeding.

De mijnwerkers claimen dat ze jarenlang silica-stof ingeademd hebben in de goudmijnen. Sinds de ontdekking van goud in Zuid-Afrika 130 jaren geleden, gingen miljoenen arme, zwarte mensen uit de regio aan de slag in de mijnen.