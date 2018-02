Historisch record: Nancy Pelosi (77) speecht acht uur lang op hoge hakken over 'dreamers' in het Huis Joeri Vlemings

08 februari 2018

13u05

Bron: The Guardian, CNBC, BBC 0 De 77-jarige Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft geschiedenis geschreven met een waanzinnig lange speech. Op hoge hakken sprak ze maar liefst acht uur lang ononderbroken over de dreamers. Een absoluut record.

De boycot-tactiek van het filibusteren staat doorgaans niet hoog aangeschreven. Het is een obstructiemiddel, waarbij politici hun spreektijd misbruiken om uren door te drammen over een bepaald onderwerp. Dat getuigt voor velen van zwakte, maar om een speech acht uur lang aan één stuk door vol te houden, dát is sterk. Zeker op 77-jarige leeftijd én op hoge hakken van tien centimeter, met slechts af en toe een slokje water. De leider van de Democraten, Nancy Pelosi, bracht het voor mekaar, gisteren van 10u04 tot 18u11, in het Huis. Eat this, Jean-Marie Dedecker!

Wat Pelosi bezielde? Ze wilde met haar 'speechathon' de Republikeinen bewegen tot een stemming in het Huis over een oplossing voor de naar schatting 700.000 dreamers in de VS. Dat zijn migranten zonder papieren, die op jonge leeftijd met hun familie illegaal de VS binnenkwamen, maar daar inmiddels al jaren wonen en helemaal ingeburgerd zijn. De Democraten pleiten voor een nieuw beschermingsprogramma voor hen, omdat Donald Trump dat van zijn voorganger Barack Obama afvoerde. Dat betekent dat vanaf 5 maart de dreamers riskeren het land uitgezet te worden. Ook de shutdown van vorige maand in de VS - toen de Democraten de begroting blokkeerden - kwam er door wrevel omdat een hernieuwde bescherming van de dreamers uitblijft. Ondanks Pelosi's speech, kwam het kwam niet tot een stemming.

Nancy Pelosi zei tijdens haar marathonspeech niet zómaar wat. Ze ontroerde haar publiek met getuigenissen van dreamers. Ze las vooral hun persoonlijke brieven voor en citeerde ook uit de Bijbel. "Zie je, deze mensen worden gedeporteerd", sprak ze na ongeveer zes uur. "Vandaag kunnen we iets doen om de situatie van de kinderen tenminste recht te zetten." Pelosi zei ook: "Elke dag verliezen moedige, patriottische dreamers hun status, elke dag glipt de American Dream verder buiten hun bereik. Als leden van het Congres hebben we de morele verantwoordelijkheid om nu te handelen om dreamers te beschermen. Zij zijn de trots van onze natie en zijn in alle opzichten Amerikaans, behalve op papier."

De kranige Pelosi richtte zich overigens niet alleen tot de Republikeinen, maar ook gedeeltelijk tot de liberale vleugel van de eigen Democraten. Die was ziedend omdat er toch een begrotingsakkoord werd afgesloten met de Republikeinen om de shutdown op te heffen. Pelosi wilde de progressievelingen van haar eigen partij laten zien dat ze echt wel álles had gedaan wat ze maar kon voor de dreamers. Ze waarschuwde er ook voor dat zonder de belofte van een debat over de dreamers een groot deel van de leden van de Democratische partij het begrotingsakkoord niet zou bekrachtigen, wat tot de tweede shutdown van dit jaar zou kunnen leiden.

De Amerikaanse president Donald Trump van zijn kant wil de dreamers wel beschermen, maar koppelt een potentieel akkoord dan weer aan zijn plannen om de grenzen van de VS beter te bewaken om migranten tegen te houden, onder meer met de fameuze Mexicaanse muur. Trump had op zijn gekende manier al aangekondigd dat hij een nieuwe shutdown helemaal zag zitten als de Democraten niet wilden plooien voor zijn plannen.

We cannot accept the indifference and indignity our Republican colleagues continue to show #Dreamers. Thank you @NancyPelosi for showing us all what it means to be a true public servant and leader. #GoNancyGo https://t.co/Wv0yq8D8wo Rep. Joe Kennedy III(@ RepJoeKennedy) link

Just seeing all of these #GoNancyGo messages. Truly very moving. But let's not lose focus of who really matters here. Thank you to our #Dreamers. And thank you to your parents for allowing us all the pleasure of having you be a part of our American family every day. #DREAMActNow Nancy Pelosi(@ NancyPelosi) link