Historisch moment nadert: Saoedische vrouwen na middernacht achter het stuur Sander van Mersbergen

23 juni 2018

15u43

Nog een paar uur, en dan mogen Saoedische vrouwen legaal de weg op. Daarmee is er geen enkel land op de wereld meer over waar vrouwen niet mogen rijden, 133 jaar na de uitvinding van de automobiel. Het verbod verdwijnt na middernacht plaatselijke tijd (22.00 uur in België).

Het zal nog wel even duren voor de Saoedi-vrouwen massaal de wegen rond Riyaad opgaan. Alleen vrouwen die al een buitenlands rijbewijs hadden, konden dat tot nu toe omzetten naar een rijbewijs dat ook in de oliestaat geldig is. Vrouwen die met autrorijden willen beginnen, mogen vanaf morgen les nemen, maar alleen bij een vrouwelijke instructeur. Voor vrouwelijke verkeersovertreders komt er ook een speciale vrouwelijke verkeerspolitie.

Moderniseren

De beleidswijziging om vrouwen meer vrijheid te geven, kwam er op aandringen van de zoon van koning Salman. Het is een van de maatregelen om de economie te moderniseren. Verwachting is dat de maatregel de autoverkopen en het economisch verkeer bevordert.

Amnesty International noemt het vrouwenrijrecht een 'welkome hervorming' maar is tegelijk kritisch. ,,Het is wrang dat de activisten, die zich hiervoor jarenlang hebben ingezet, in de gevangenis zitten."