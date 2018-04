Historisch moment: Kim Jong-un zal morgen grens met Zuid-Korea oversteken TTR

26 april 2018

07u57

Bron: Belga 2 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal morgen - een uur voor de historische ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in - over de demarcatielijn tussen beide Korea's wandelen. Hij wordt daarmee de eerste leider van Noord-Korea die sinds de oorlog van 1950-1953 de grens naar het zuiden oversteekt. Dat maakte de Zuid-Koreaanse regering bekend.

De langverwachte ontmoeting tussen Kim en Moon was al langer bekend, maar de Zuid-Koreanen maakten vandaag de details bekend van de bijeenkomst. De twee leiders zullen elkaar om 10.30 uur (3.30 uur Belgische tijd) ontmoeten in Panmunjeom, het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de wapenstilstand tussen beide Korea's werd ondertekend.

Na hun onderhoud zullen Kim en Moon elk apart lunchen om vervolgens in de namiddag samen een herdenkingsboom te planten. Normaal gezien zullen de leiders ook een gezamenlijke verklaring ondertekenen, maar wat daar precies zal instaan is nog niet overeengekomen, luidt het. Om 6.30 uur zal het duo samen dineren en een afscheidsceremonie bijwonen.

Vandaag raakte ook bekend dat Kims zus Yo-jong, die dit jaar al naar de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang afzakte, deel zal uitmaken van de Noord-Koreaanse delegatie, net als Kim Yong-nam, die in naam het staatshoofd van Noord-Korea is.